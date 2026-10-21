Milei dice a líder ultra español que "no hay nada más divertido que patear culos zurdos"

Milei participó en la videollamada desde la Fundación Disenso, en la que se reunió con miembros de Vox, ya que Abascal, que la preside, no estaba presente porque participaba en un acto electoral fuera de Madrid.

La conversación, que Abascal reprodujo en sus redes sociales, duró aproximadamente media hora y la organización no permitió acceder a la prensa.

Abascal le comenta a Milei que la prensa le había preguntado qué le parecían los insultos de Milei a Sánchez, tras lo que dijo que les respondió que no había tales insultos, porque se acercan "demasiado a la realidad" y que él mismo llamó al presidente español "tirano" y "autócrata".

Milei irrumpió con su visita a España en la precampaña electoral , con las próximas elecciones el 29 de noviembre, llamando "impresentable dictador" y "delincuente" a Sánchez y urgiendo a sacar a los socialistas "a patadas".

El presidente argentino señaló a Abascal que los socialistas están "muy alterados" porque no les gusta escuchar la verdad. "Es un problema de realidad extrema", agregó, con risas por parte de ambos políticos.

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Abascal insistió, en la conversación con Milei, en que todo lo que expresó "está muy bien dicho" y se despidió del presidente argentino confiando en que el 29N la gente no se quede en casa y puedan dar "una buena noticia al mundo".

Como parte de su recorrido en su breve visita a Madrid, Milei participó en diversos actos en la capital española, como una conferencia a la Universidad Rey Juan Carlos, donde centenares de estudiantes se manifestaron contra su visita a esa institución pública; un encuentro en la fundación Disenso, de Vox, y una reunión con la presidenta de la región madrileña, Isabel Díaz Ayuso (PP).

La visita de Milei a la universidad tuvo lugar por su participación en la sesión inaugural de la 10th Madrid Annual Conference on Austrian Economics, a la que tampoco permitieron el acceso a medios de comunicación.

Centenares de estudiantes y profesores se concentraran en el campus universitario con cacerolas, silbatos y pancartas con mensajes como 'Milei y Ayuso fuera de la universidad', en alusión al mandatario argentino y a la presidenta de la región madrileña.

La intención de las protestas era reclamar la cancelación de la invitación a Milei, al considerar que su presencia contradice los valores de la universidad pública y para mostrar solidaridad con los estudiantes argentinos.