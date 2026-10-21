Milei no confirma si irá a cumbre iberoamericana y dice estar evaluándolo con el canciller

"Estoy evaluando con el canciller si podemos venir o no", dijo el mandatario en un desayuno informativo en Madrid, durante su visita a España.

Tras el desayuno, en declaraciones a la prensa, precisó que su presencia dependerá de su agenda. "Tengo una agenda bastante compleja. Va a depender de un montón de cosas. También tengo un país a cargo", dijo.

Al ser preguntado por su opinión por la posible asistencia a la cumbre de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró que "vendrán quien tenga que venir".

"¿Quien soy yo para determinar quien tiene que venir o no. Soy liberal, no soy un autoritario como 'Pedrito'", añadió.