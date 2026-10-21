Once petroleras presentan proyectos agrícolas y de reúso del agua en Vaca Muerta

Las 22 iniciativas fueron presentadas por las petroleras YPF, Vista, Pan American Energy, Tecpetrol, Pluspetrol, Pampa Energía, TotalEnergies, Shell, Chevron, GeoPark y Phoenix Global Resources, todas con operaciones en Vaca Muerta.

Según informó el Gobierno de Neuquén en un comunicado, cada empresa presentó una iniciativa productiva y otra orientada al tratamiento y la reutilización del agua usada en la exploración y explotación de petróleo y gas.

Con epicentro en Neuquén, Vaca Muerta es la segunda mayor reserva mundial de gas no convencional y la cuarta de petróleo de este tipo.

El 35 % de la superficie de Vaca Muerta dentro de la provincia de Neuquén son tierras de propiedad estatal y es allí donde el Ejecutivo neuquino quiere promover, más allá de los hidrocarburos, actividades productivas agrícolas y ganaderas.

Para ello, el Gobierno provincial requirió a las petroleras que operan en Vaca Muerta la presentación formal de proyectos, que ahora serán evaluados por el Ejecutivo.

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Según informó Neuquén, los once proyectos productivos abarcan unas 200 hectáreas bajo riego.

La mayoría de las propuestas está orientada a la producción de forraje (pienso), como alfalfa y mijo, para abastecer a la ganadería regional.

Entre las propuestas también se destacan dos proyectos de horticultura hidropónica y un proyecto forestal de álamos en una zona de meseta, orientado al control de la erosión y la captura de carbono.

Otros once proyectos tienen como objetivo que al menos el 10 %del agua dulce utilizada en cada fractura de los pozos de petróleo y gas provenga de agua reutilizada.

Una de las operadoras ya validó en campo la reutilización de 7.990 metros cúbicos de agua por pozo, mientras que otra proyecta acumular alrededor de 36.000 metros cúbicos de agua reutilizada hacia febrero de 2027.