ONG independiente confirma un nuevo feminicidio en Cuba, y se elevan a 54 durante el 2026

La nueva víctima es Yudiley Rodríguez Enríquez, conocida como 'Mimí', de 37 años, quien fue asesinada este martes, en su vivienda del barrio de Margodo, en el municipio de Gibara, en la provincia Holguín (este), detalló el informe de AT en las redes sociales.

Rodríguez trabajaba como dependienta de una bodega y era madre de cuatro hijos, de 18, quince, trece y cuatro años, añadió.

El presunto agresor de Rodríguez fue un vecino, identificado como Iram García, por lo que al no existir un vínculo de pareja ni parentesco entre ambos, el Observatorio de Género de Alas Tensas (OGAT) clasificó este caso como un "feminicidio social".

Además, indicó que la mujer asesinada "había rechazado reiteradamente su comportamiento de acoso hacia otra mujer de la familia", citando informaciones proporcionadas por allegados.

La víctima murió como consecuencia de las múltiples heridas de arma blanca que recibió durante el ataque en el que también resultó lesionado su padre, quien se encuentra fuera de peligro, añadió el reporte.

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Las activistas enviaron su pésame a los hijos de Yudiley Rodríguez, a su esposo, al padre y demás familiares, así como a las personas allegadas y a la comunidad afectada por este crimen.

También expresaron su solidaridad con las dos niñas que presenciaron el crimen -una, la hija menor de la víctima- y pidieron para ellas "atención psicológica especializada y acompañamiento emocional" para enfrentar "las consecuencias de esta experiencia traumática".

La ONG indica que actualmente investiga doce posibles crímenes machistas, cinco intentos y un asesinato de un hombre en un contexto feminicida, reportados en 2025, así como once probables feminicidios y once intentos alertados en 2026.

AT ha insistido en su preocupación por el aumento de los feminicidios en la isla en la primera mitad de este año. Entre mayo y junio su registro sumó 17 de estos crímenes y en siete de ellos los victimarios tenían antecedentes de violencia.

Por ello, ha reiterado su reclamo al Gobierno cubano para que "publique estadísticas oficiales sistemáticas, tipifique el feminicidio, active protocolos de protección, habilite refugios para mujeres en riesgo y garantice líneas de emergencia efectivas".

Cuba no tiene tipificado el feminicidio como un delito en su Código Penal y los medios estatales rara vez reportan estos casos.

El Gobierno de la isla ha declarado "tolerancia cero" contra la violencia machista y recién confirmó que los tribunales identificaron un total de 49 mujeres mayores de quince años asesinadas por razones de género por sus parejas, exparejas u otras personas en juicios realizados el pasado año.

De acuerdo con los datos elaborados por EFE a partir de los registros de organizaciones feministas independientes, en 2025 hubo en Cuba al menos 46 asesinatos machistas.