Putin acepta reanudar en noviembre las negociaciones con Ucrania y mediación de EE.UU.

Putin acepta reanudar en noviembre las negociaciones con Ucrania y mediación de EE.UU.

MOSCÚ - El presidente ruso, Vladímir Putin, se mostró este miércoles dispuesto a reanudar en noviembre las negociaciones de paz sobre Ucrania con mediación de Estados Unidos, tras la reunión mantenida con el emisario de la Casa Blanca, Steve Witkoff.