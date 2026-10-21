Putin acepta reanudar las negociaciones de paz y apunta a cumbre tripartita con Trump y Xi

Además, Putin se mostró dispuesto a celebrar una reunión tripartita con los presidentes de EE.UU., Donald Trump, y China, Xi Jinping, en el marco de la cumbre de la APEC, que se celebrará el 18 y 19 de noviembre en el gigante asiático.

"El presidente informó a Witkoff de que, en principio, estamos dispuestos a reanudar las negociaciones tripartitas en torno al 10 de noviembre sobre el asunto más importante: la creación de un sistema de seguridad para Rusia y Ucrania al término del conflicto", dijo Yuri Ushakov, asesor de Política Internacional del Kremlin, en rueda de prensa telefónica.

Añadió que Witkoff replicó que "esto será recibido, sin lugar a dudas, con gran satisfacción por el presidente estadounidense".

Witkoff, que ya se ha reunido con el líder ruso en nueve ocasiones desde que Trump regresara al poder en enero de 2025, le había pedido encarecidamente a Putin al comienzo del encuentro transmitido por la televisión que regresara a la mesa de negociaciones, aunque sea a nivel técnico.

Precisamente, las garantías de seguridad es uno de los asuntos que se abordaron el martes en Oslo entre los países europeos, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y Witkoff, quien llegó hoy al Palacio de Constantino, la residencia de verano del jefe del Kremlin en San Petersburgo, directamente desde la capital noruega.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Putin escuchó las "nuevas posturas e ideas" consensuadas por Kiev y los europeos, y prometió que estudiaría "los documentos" que le entregó su interlocutor, quien destacó que se han creado "las bases" para un cese definitivo de las hostilidades.

"Aunque, en el contexto del proceso en arreglo Ucrania, no había muchas cosas útiles", admitió a la prensa Ushakov, quien no precisó a qué se refería.

Rusia, que rechaza categóricamente un posible alto el fuego y ha intensificado los bombardeos en las últimas semanas, ya dijo la víspera que no hará "concesiones" ni políticas ni territoriales, tanto respecto a su aspiración a conquistar todo el Donbás como a la creación de una franja de seguridad en las regiones de Járkov y Sumi.

Zelenski se mostró dispuesto hoy a congelar la línea del frente, algo que Putin no ve con buenos ojos hasta que tome toda la región de Donetsk, donde los ucranianos aún controlan más de 5.300 kilómetros cuadrados, según el Instituto para el Estudio de la Guerra, o 2.748 kilómetros cuadrados, según los cálculos del Kremlin.

"En este momento debemos congelar (el mapa de Ucrania), creo que esa es la forma real de poner fin a esta guerra", afirmó Zelenski e insistió en que sería "como lo denominó el presidente Trump: 'congelar y parar'".

Al respecto, según la prensa estadounidense, Trump se dispone a presionar a Ucrania en los próximos meses con el fin de firmar un acuerdo de paz durante la cumbre del G20, que se celebrará en diciembre en Florida.

A su vez, Putin propuso hoy al enviado de Trump abordar la celebración de una posible cumbre a tres bandas en la ciudad china de Shenzhen.

"Nuestros amigos chinos, anfitriones de la cumbre de la APEC, ya la están preparando. Y si las circunstancias son favorables, sin duda, incluirán esta reunión en el programa de eventos de Shenzhen", resaltó Ushakov.

La parte rusa expuso algunas "consideraciones prácticas" en relación con el posible contenido de dicho encuentro, visto con recelo por Kiev y los europeos. Más tarde, en declaraciones a la televisión pública, Ushakov precisó que los tres líderes "han confirmado su disposición" a reunirse.

"Ahora es necesario que todos los líderes estén en el mismo lugar al mismo tiempo", indicó y subrayó que en caso de celebrarse, sería "la primera vez que se reúnen los líderes de países tan grandes".

Mientras Pekín mantiene silencio, Trump expresó esta semana su disposición a participar en dicha cumbre. Eso sí, Trump aseguró que la reunión debería estar centrada en la reanudación de las negociaciones de desarme nuclear con participación china y no tanto en el arreglo en Ucrania.

El Kremlin respaldó la propuesta de Trump y la necesidad de firmar un nuevo tratado de desarme, pero no mencionó el arsenal chino y sí el de Francia y el Reino Unido.

Sea como sea, Ushakov aseguró que "incluso si la reunión se prolonga durante una, dos o cinco horas, de todas formas, no se pueden solucionar todo los problemas del mundo".