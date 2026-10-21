Reino Unido aprueba la extracción de un importante yacimiento de gas en el mar del Norte

La decisión, una de las más relevantes del Gobierno laborista de Andy Burnham en materia energética, pone fin a meses de conjeturas sobre el futuro del yacimiento, ubicado a unos 241 kilómetros de la costa de la ciudad de Aberdeen, en el este de Escocia.

La extracción ha sido anunciada por la responsable de Energía, Miatta Fahnbulleh, encargada de permitir que la llamada Autoridad de Transición del mar del Norte (NSTA, por sus siglas en inglés) concediera el permiso oficial de esta extracción.

El proyecto Jackdaw, cuya infraestructura ya está construida, es operado por Adura, una empresa conjunta formada por los gigantes energéticos Shell y Equinor. Según las estimaciones de los expertos, el yacimiento tiene capacidad para producir hasta el 6 % del total del gas del país.

Tras el anuncio, el primer ministro británico, Andy Burnham, dijo que dar luz verde a la extracción permitirá proteger cientos de puestos de trabajo y ayudará a suministrar energía a millones de hogares, aunque aseguró al mismo tiempo que no supondrá un obstáculo para los objetivos gubernamentales en materia de energías renovables.

"En un momento en que la población atraviesa grandes dificultades, es correcto que busquemos, de manera responsable, maximizar las reservas energéticas existentes en el Reino Unido que puedan ser de ayuda. Mantenemos nuestro compromiso de avanzar hacia las energías renovables y alcanzar cero emisiones netas para 2050", puntualizó, después de que Jackdaw fuera centro de la polémica por la oposición de los grupos ecologistas a su explotación.

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El líder laborista subrayó que el país aún necesita de petróleo y gas para cubrir las necesidades energéticas en las próximas décadas.

Este proyecto es uno de los dos -junto con el yacimiento petrolífero de Rosebank, frente a las islas Shetland- que fueron aprobados por el anterior gobierno conservador.

Ambos recibieron licencias de extracción en junio de 2022, pero no prosperaron por la oposición de los ecologistas.

"Tras un análisis exhaustivo de todos los factores pertinentes, he dado mi visto bueno para que el organismo regulador autorice la producción de gas en el yacimiento de Jackdaw. Comenzará a suministrar gas al Reino Unido a partir de este invierno, gracias a la labor fundamental de los trabajadores altamente cualificados del mar del Norte", explicó la ministra de Energía en un comunicado.

Puntualizó que esta decisión reforzará la seguridad energética del país mediante el uso de gas de producción nacional y ayudará a reducir la dependencia de combustibles importados con mayores emisiones.

La ministra explicó que la decisión sobre Rosebank -el mayor yacimiento de petróleo sin explotar del mar del Norte- se tomará de forma separada porque llevará más tiempo.

Desde que asumió el poder el pasado julio, Burnham recibió presiones de los grupos ecologistas para que respetara el espíritu del compromiso electoral del laborismo de no conceder nuevas licencias de petróleo y gas en el mar del Norte.

No obstante, los defensores de los proyectos Jackdaw y Rosebank dentro del partido argumentaron que no se trata de nuevos yacimientos de combustibles fósiles, dado que los preparativos para su explotación ya estaban en marcha antes de que el Partido Laborista llegara al poder en mayo de 2024.