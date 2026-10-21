Reunión sobre Sudán en la ONU concluye con llamadas a la unidad del país y no injerencia

El encuentro, en el que participaron delegaciones de una veintena de países, incluidos Estados Unidos, Rusia, China, Egipto, Emiratos Árabes Unidos y otros del norte de África y Oriente Medio, concluyó con un "rechazo al establecimiento de gobiernos e instituciones paralelos" en un conflicto que enfrenta hace más de tres años al Ejército de Sudán con las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR).

Asimismo, los asistentes a la reunión consultiva, en la que no había representantes de Sudán, subrayaron que "esta guerra no tiene una solución militar y los continuos esfuerzos por obtener ventajas territoriales tienen un coste devastador para la población civil sudanesa, que soporta la peor parte del conflicto".

En la rueda de prensa posterior a la reunión, el enviado personal del secretario general de la ONU para Sudán, Pekka Haavisto, destacó que por primera vez hubo un encuentro entre el Cuarteto para Sudán (Estados Unidos, Arabia Saudí, Emiratos Árabes y Egipto) con el Quinteto (Unión Africana, la Unión Europea, la ONU, la Liga de Estados Árabes y la Autoridad Gubernamental para el Desarrollo).

"Es importante porque al hablar de la paz en Sudán necesitamos sin duda soluciones en materia de seguridad, pero también respuestas políticas", subrayó.

Insistió en que la comunidad internacional puede ayudar con "medidas de fomento de la confianza" entre las partes combatientes, como el intercambio de prisioneros de guerra y detenidos civiles y militares.

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Afirmó que el conflicto no sólo enfrenta a "los generales Al-Burhan y Hamdan Dagalo (líderes respectivos de Ejército y paramilitares), sino que es una guerra entre coaliciones", en referencia a diversos países que apoyan a ambos bandos.

Aunque no aludió a Estados concretos, el Gobierno sudanés ha acusado repetidamente a Emiratos Árabes de ayudar a las FAR, pero al mismo tiempo su Ejército cuenta con apoyo de países como Egipto o Irán.

"No basta hablar únicamente a los máximos responsables militares, también hay que dirigirse a los miembros de esas coaliciones e intentar convencerlos de que se sienten a la mesa de negociaciones", subrayó Haavisto.

La guerra civil sudanesa comenzó en abril de 2023 y ha causado una de las mayores crisis de desplazamiento de las últimas décadas (15 millones de personas), así como decenas de miles de muertos.