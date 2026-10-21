Rubio viaja a la mayor refinería de crudo del mundo en la India con el foco en la energía

Según su agenda oficial, el jefe de la diplomacia estadounidense despegó a las 10:30 hora local (05:00 GMT) desde el Aeropuerto Internacional Chhatrapati Shivaji Maharaj de Bombay con destino a las instalaciones operadas por la compañía Reliance Industries.

"El segundo viaje de Rubio a la India este año se centra en dos grandes centros de finanzas, energía y cultura: Bombay y Jamnagar", señaló hoy su departamento a través de un mensaje en la red social X. "La relación es central para la seguridad y prosperidad de EE. UU. Esta visita subraya nuestro compromiso con la inversión comercial, la cooperación energética y la asociación estratégica entre nuestras dos democracias".

Rubio mantendrá encuentros con líderes empresariales locales en la ciudad de Jamnagar, sede del complejo de Reliance, propiedad del multimillonario Mukesh Ambani, donde se procesa la mayor parte del crudo de Moscú. "Dado que Ambani dirige Reliance, me imagino que estará allí", dijo la semana pasada el embajador estadounidense en la India, Sergio Gor.

La planta despierta interés para la Administración Trump por su capacidad única para refinado pesado. Reliance es el mayor comprador de crudo venezolano fuera de Estados Unidos, y la administración Trump ha instado a la India a comprar más petróleo de Venezuela.

En marzo, Trump anunció además que Reliance apoyaría la construcción de la primera gran refinería de petróleo nueva de Estados Unidos en casi 50 años.

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La señal diplomática en el imperio de Ambani sucede en plena guerra de competencia con Elon Musk, que acusa al grupo indio, el número uno en telecomunicaciones en el país, de bloquear la entrada de Starlink en su mercado.

Esta estratégica parada petrolera se produce un día después de que Rubio se reuniera en Bombay con el ministro de Asuntos Exteriores de la India, S. Jaishankar, y el canciller de Emiratos Árabes Unidos (EAU), Abdulá bin Zayed Al Nahyan, para abordar precisamente la seguridad energética regional.

Durante su estancia en la capital financiera india, el representante de Washington también celebró los avances del esperado acuerdo comercial bilateral entre EE. UU. y Nueva Delhi, que lleva más de un año y medio en fase de negociación.