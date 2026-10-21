Trump defiende al enviado de la Casa Blanca que llamó "humanitario" a Putin

"Supongo que sí se podría decir para ese caso concreto, el de permitir que saliera de prisión ese hombre que creía que iba a pasar el resto de su vida encarcelado. Yo no diría nada en un sentido u otro", respondió Trump al ser preguntado durante un acto en la Casa Blanca si compartía las palabras de Witkoff.
"Estamos negociando con Rusia para detener la guerra con Ucrania, y estamos bastante satisfechos con Rusia porque no se ha involucrado con Irán", añadió Trump, quien más tarde subrayó: "Lo último que quiero es descarrilar los esfuerzos cuando estamos cerca de resolver una guerra".
Witkoff, mediador en las negociaciones entre Ucrania y Rusia, elogió a Putin durante una reunión celebrada este miércoles en San Petersburgo: "Usted habla del presidente Trump como un humanitario y usted también es un humanitario. Yo lo celebro", dijo.
Coincidiendo con el encuentro, Rusia liberó al profesor jubilado estadounidense Stephen Hubbard, de 74 años, detenido en 2022 y condenado a siete años de prisión por presuntamente combatir como mercenario para Ucrania.
La liberación generó polémica en Estados Unidos porque Trump aseguró que no había dado a Putin "nada a cambio", pero después sostuvo que las negociaciones para excarcelar a Hubbard se habrían paralizado si Washington hubiera permitido la entrada en vigor de nuevas sanciones contra Rusia.
El alivio de la presión económica sobre Moscú y el acuerdo para comprar diésel ruso, con el que Washington busca rebajar los precios internacionales de la energía, han suscitado críticas de Ucrania e incluso de legisladores republicanos partidarios de aumentar la presión sobre Putin.