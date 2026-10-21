Trump frenó un nuevo ataque contra Irán, que prepara con Israel, según el NYT

Según el diario, los dos países trabajan en una operación breve e intensa que podría incluir ataques contra instalaciones nucleares, arsenales de misiles y drones e infraestructura energética iraní.

Los ejércitos también han intensificado sus ejercicios y practicado maniobras ofensivas con aviones sobre Irak.

El secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, se reunió esta semana en Israel con el primer ministro Benjamin Netanyahu para discutir nuevos ataques, según funcionarios de EE.UU. citados por el periódico.

Algunos estrategas militares consideran que una campaña de tres días podría causar daños económicos suficientes para obligar a Teherán a hacer concesiones diplomáticas.

Sin embargo, la ofensiva anterior, desarrollada entre febrero y abril, no consiguió avances significativos en las negociaciones y contribuyó al encarecimiento de la energía y la inflación mundial.

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Trump ha frenado repetidamente propuestas para reanudar los combates a gran escala, incluida una operación prevista para principios de octubre.

Aunque existe la posibilidad de que autorice nuevos ataques antes de noviembre, el calendario electoral y la promesa del mandatario de no actuar antes de los comicios de medio mandato hacen más probable una pausa hasta después de las votaciones, según el NYT.

Irán, por su parte, ha advertido de que responderá con ataques más amplios, que podrían alcanzar centros de datos, cables submarinos de internet e instalaciones petroleras de Arabia Saudí.