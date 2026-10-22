Ben Gvir aumenta los asentamientos de Cisjordania donde los israelíes pueden tener armas

En la nota, difundida por su formación a cinco días de las elecciones generales del próximo martes, se informa del incremento de asentamientos del norte de Cisjordania, algunos de ellos "de nueva creación", donde sus residentes pueden optar a un arma.

Concretamente, indica que los asentamientos -ilegales según el derecho internacional- incluidos en la lista de los que pueden acceder a armas son Asif, Ganim, Har Bazak, Homesh, Kadim, Shira, Havat Yair (Lehi), Maoz Tzvi (Maoz), Havat Gilad (Nezer Shomrón), Sahlav y Eival.

Tres de ellos -Ganim, Kadim y Homesh- se crearon recientemente y habían sido desmantelados en 2005 como parte del plan de retirada parcial de Israel de los Territorios Palestinos Ocupados del entonces primer ministro, Ariel Sharon, por el que también se desmontaron todas las colonias de la Franja de Gaza.

En febrero de 2023, el Parlamento israelí modificó la Ley de Retirada, permitiendo a los israelíes regresar a los asentamientos evacuados.

El grupo islamista Hamás respondió a este anuncio afirmando que representa "una escalada en la política de la ocupación, basada en el asesinato, el terrorismo y el armamento de los colonos".

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El Gobierno israelí de Benjamín Netanyahu ha emprendido en los últimos cuatro una expansión sin precedentes en Cisjordania ocupada, con la construcción de 40.000 viviendas en asentamientos ilegales, el control de un 18 % de sus tierras agrícolas y la expulsión de 118 comunidades de pastores, denuncian ONG israelíes.

La ONG Peace Now indicó en un informe el pasado julio que el actual Gobierno, el más de extrema derecha de la historia de Israel, ha aprobado 104 asentamientos, de ellos 38 nuevos, 50 inicios de asentamientos y 16 barrios en asentamientos ya existentes que pasan a tener estatus independiente.

El Ejecutivo liderado por Netanyahu flexibilizó las licencias de armas tras el ataque de Hamás el 7 de octubre de 2023. Solo en el primer año, se otorgaron 217.000 nuevas licencias (de una población de 10 millones), según unos datos ofrecidos en junio de 2025 en el Parlamento israelí y a falta de cifras actualizadas.