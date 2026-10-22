Dirigentes del Partido Popular español critican los "exabruptos" de Milei en España

Moreno se mostró "en contra de exabruptos" y palabras "de calibre grueso" al ser preguntado por los insultos de Milei el miércoles, cuando llamó "dictador" y "delincuente" al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y también dirigió descalificaciones a una periodista que le hizo una pregunta.

"No tiene las formas más adecuadas" para ser el mandatario de un país y "tendría que ser un poco más pulcro" porque "hay expresiones que aquí en España chirrían bastante", dijo, por su parte, el alcalde de la localidad de Badalona y candidato del PP al Congreso por la provincia de Barcelona en las elecciones del 29 de noviembre, Xavier García Albiol.

Estas reacciones contrastan con las de otras figuras del partido, como la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, única que recibió al presidente argentino, al que saludó con un abrazo y con el que departió durante casi dos horas.

Ayuso defendió a Milei durante el pleno de la Asamblea regional alegando que es presidente por "las urnas" y "la voluntad del pueblo" argentino.

Mientras, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, dijo que "nunca le parecen bien" los insultos, "vengan de donde vengan", para a continuación recordó que el ministro de Transportes, Óscar Puente, había llamado "drogadicto" al presidente de Argentina. "Los de Milei no me gustan, y los de Óscar Puente tampoco", añadió.

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Esperanza Aguirre, expresidenta de la Comunidad de Madrid, fue más lejos al afirmar que Sánchez "merece" los insultos de Milei por los ataques que el líder socialista, a su juicio, dirige "todos los días" a Ayuso.

El líder del partido ultraderechista Vox, Santiago Abascal, insistió en que llamar "dictador" a Sánchez no es un insulto, ya que él mismo le ha tildado de aprendiz de "tirano" y "autócrata", lo que considera "una consideración política que se puede sostener".

Desde la izquierda, por el contrario, se han sucedido los reproches a Milei y las críticas a Ayuso por recibirle.

El presidente catalán, Salvador Illa, expresó su rechazo a los calificativos vertidos por Milei tras una reunión con Puente, quien por su parte agradeció a la derecha española que esté mostrando que su plan sea aplicar en España los recortes de la "motosierra" de Milei.

El secretario general del sindicato Comisiones Obreras (CCOO), Unai Sordo, durante su participación en Los Desayunos de RTVE y EFE, dijo que Milei es un "engendro" que "sitúa el alma de las nuevas extremas derechas que están amenazando al mundo, que pueden fragmentar Europa, que nos pueden llevar a la guerra en un plazo relativamente corto de tiempo".

Por su parte, el expresidente del Gobierno Felipe González se limitó a ironizar sobre los efectos de Milei y sus visitas y señaló que si visitara quince veces España en las próximas semanas sería posible que Sánchez gane los comicios en noviembre.