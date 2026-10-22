Dos muertos en un ataque al aeropuerto internacional saudí de Dammam, que reanuda vuelos

La fuente informó del "aumento de número de muertos a dos como consecuencia de la agresión", dijo la autoridad en un comunicado, que señaló que uno de los muertos era de nacionalidad india, mientras que el otro es un ciudadano saudí.

El número de heridos se mantiene en ocho personas, entre ellos ciudadanos oriundos de la India, el Yemen, Bangladés y Nepal.

Los heridos presentan lesiones "de diversa gravedad, desde leves hasta graves", afirmó la autoridad, que afirmó que "siguen evaluando los daños y tomando todas las medidas necesarias para la seguridad de los viajeros y trabajadores".

Al tiempo, la autoridad anunció que se reanudan "las operaciones operativas en el aeropuerto y la vuelta de la aviación a su normalidad".

Hasta el momento, los rebeldes chiíes hutíes del Yemen no han reivindicado esta acción, aunque todo apunta a que el grupo cometió el ataque, al que se suma a una serie de recientes ofensivas con decenas de muertos y heridos contra aeropuertos de Arabia Saudí, país que interviene en el Yemen desde 2015 en apoyo al Gobierno internacionalmente reconocido al liderar la coalición militar antihutí.

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El pasado 10 de octubre, 13 personas murieron y más de 300 resultaron heridas en el aeropuerto internacional Rey Khalid de Riad, el peor ataque contra civiles en una década en el reino.

Los hutíes, aliados de Irán, han intensificado sus operaciones contra Arabia Saudí desde comienzos de octubre y han apuntado contra diferentes instalaciones energéticas y civiles del país árabe.

Precisamente ayer, Arabia Saudí interceptó un dron lanzado contra el yacimiento petrolífero saudí de Shaybah, cercano a la frontera con Emiratos Árabes Unidos (EAU), cuyos restos del dron destruido causaron al menos dos muertos y dos heridos el miércoles.

A su vez, la coalición mantiene sus operaciones aéreas en áreas del Yemen bajo control de los rebeldes y ofrece cobertura al Gobierno yemení internacionalmente reconocido en su contraofensiva para recuperar las partes de la costa y del noroeste del país en manos de los insurgentes desde 2014.