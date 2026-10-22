El BID aprueba garantía para la ampliación del sistema de transmisión eléctrico argentino

Según indicó el Ministerio de Economía argentino en un comunicado, la garantía de inversión, con un plazo de 25 años, respaldará el Plan Nacional de Ampliación del Transporte Eléctrico que impulsa la Secretaría de Energía de Argentina.

"El instrumento contribuirá a reducir riesgos para los inversores y a movilizar capital privado hacia inversiones de largo plazo en infraestructura estratégica", destaca el comunicado.

El plan incluye dos obras para ampliar la capacidad de transmisión eléctrica en la ciudad de Buenos Aires y su periferia y en la red que une las ciudades de Puerto Madryn, Choele Choel y Bahía Blanca.

Se prevé que el programa beneficie en forma directa a 16 millones de usuarios, entre hogares y empresas.

El plan demandará inversiones por 6.600 millones de dólares para la incorporación de 5.610 kilómetros de líneas de 500 kilovatios en todo el país.

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"La aprobación de la garantía del BID consolida las condiciones de previsibilidad y reglas claras que el Gobierno nacional viene construyendo para atraer capital privado a la infraestructura eléctrica", añade el comunicado.