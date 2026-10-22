El cambio climático es responsable del 65 % de las muertes por calor en 2026 en Europa

El estudio publicado este viernes pone de manifiesto que, si el clima no se hubiera calentado por la quema de combustibles fósiles, habría unas 32.600 muertes menos.

Para determinar los datos, los científicos han analizado métricas meteorológicas y modelos climáticos para comparar cómo han variado las temperaturas estivales entre el clima actual —con un calentamiento global de aproximadamente 1,4 grados— y el preindustrial, "más fresco", señala el texto.

La cifra de mortalidad estimada para el verano de 2026 es la más elevada en los 26 años transcurridos desde 2000, superando con creces la siguiente más alta registrada en 2022 (unas 29.000) y en 2003 (unas 28.000).

Además, el cambio climático es responsable de una proporción cada vez mayor de muertes, pues a principios de siglo se calculaba que era responsable de alrededor del 40 %, pero en 2026 ha aumentado hasta representar aproximadamente dos tercios (65 %) de los fallecimientos relacionados con el calor.

Italia es el país con más muertes por calor (13.303), superando a Francia (7.268) y España (6.824), y es también el país con más fallecimientos por calor achacables al cambio climático, aunque España, en este caso, adelanta a Francia hasta la segunda posición.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Entre los cinco Estados con más fallecidos por esta causa se encuentran también Alemania (6.340) y el Reino Unido (4.354), países más frescos en verano, lo que evidencia las valores extremos de este verano.

En total, el estudio estima que casi un tercio de todas las muertes se produjo durante el periodo comprendido entre el 17 de junio y el 1 de julio de 2026, cuando las temperaturas medias diarias superaron en más de 5 °C la media de 1991-2020.

Y aunque las muertes relacionadas con el calor tienden a afectar a las personas de más edad, el trabajo apunta a que unas 6.000 personas menores de 65 años fallecieron en las zonas urbanas analizadas como consecuencia del calor durante el verano de 2026.