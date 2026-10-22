El juicio por muerte de Maradona queda visto para sentencia tras una intensa jornada

"Entiendo que mucha gente dice que hay que olvidarse que es Maradona. Si eso quieren no tenerlo en cuenta está bien, pero yo recalco que es un papá, un abuelo y se merece justicia como cualquier persona", dijo Dalma Maradona llorando.

La mayor de las hijas del astro tomó la palabra en el último tramo de la última audiencia del juicio por la muerte del ídolo del fútbol, que empezó el 14 de abril de 2026, celebró 51 audiencias y contó con 75 testimonios.

Más temprano, había hecho sus alegatos las defensas del coordinador de enfermeros, Mariano Perroni, y el enfermero Ricardo Almirón, para quienes la Fiscalía solicitó las penas más bajas: cuatro años de prisión y ocho de inhabilitación.

El abogado de Perroni, Miguel Ángel Pierri, aseguró que su cliente ya había sido condenado con el escarnio público de estar acusado y que todavía no podía entender de qué se lo acusaba.

Según planteó, el rol de Perroni era coordinar que hubiera cobertura de enfermería durante 24 horas para el cuidado de Maradona, quien falleció el 25 de noviembre de 2020, y resaltó que "no faltó un solo minuto de enfermería en esa casa".

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"Estamos convencidos de que cuando analicen toda la prueba, van a encontrar una sola respuesta: no hubo una sola omisión o incumplimiento de Perroni que contribuya al fallecimiento de Diego Maradona”, concluyó.

La defensa del enfermero Ricardo Almirón también alegó que su cliente cumplió con todos los controles y que, aún así, quedó inhabilitado desde el día en el que fue acusado.

“Hasta la familia le dio la espalda a este hombre y tuvo que recurrir a la Iglesia para poder comer y seguir su vida. Pasó toda esta situación y escuchó durísimas acusaciones. Yo creo en su inocencia, por eso pido su absolución”, alegó.

Tras los alegatos, Dalma Maradona expresó: "Tuve que escuchar muchas personas decir lo difícil que había sido atravesar esta causa. Lo que yo tengo para decirle a esas personas es que ellos tienen la posibilidad de estar con su familia y de estar acá, que es algo que mi papá ya no tiene".

Jana Maradona, otra hija del astro, agradeció a su equipo, a la prensa, a los 'maradonianos', al tribunal, pero también dedicó unas palabras a los imputados.

"A pesar del dolor, tristeza, angustia o enojo siento un gran respeto por el otro lado, imputados y profesionales, me mostraron respeto en este juicio y es lo que les devuelvo en consecuencia, desde el primer día hasta el último, sin olvidar la razón por la que estamos acá", afirmó.

La menor de las hermanas Maradona dedicó, entre lágrimas, unas palabras a su padre: "Te extraño y te amo con todo mi corazón. Todo lo que hago, lo hacemos juntos".

Este jueves se vivió otro momento emocionante cuando se anunció la absolución del médico Pedro Di Spagna, quien visitó el domicilio en el que se trataba a Maradona en una sola ocasión y en calidad de interconsultor.

El presidente del tribunal, Alberto Gaig, justificó esta absolución en que ninguna de las partes acusadoras -ni la Fiscalía ni las cinco querellas- sostuvo los cargos contra él.

Gaig también lloró al agradecer "el trabajo de todos los que participaron en el debate, fiscalías, querellas, defensas, a los funcionarios públicos, a los empleados, al personal de seguridad, a los periodistas", algo que indignó al principal acusado de la causa, Leopoldo Luque.

En sus últimas palabras ante el tribunal, la psiquiatra Agustina Cosachov lamentó el fallecimiento de Diego Maradona y el dolor que atraviesan sus hijas y el resto de su familia, y aseguró que hizo todo lo que pudo por ayudarlo.

El neurocirujano Leopoldo Luque remarcó su inocencia: "La defendí en todas las jornadas y la vuelvo a reiterar hoy".

"Mi vida fue y es una pesadilla. Hace seis años que no puedo trabajar, necesito y merezco mi libertad para poder darle de comer a mis hijos", dijo el enfermero Ricardo Almirón, mientras Mariano Perroni se solidarizaba con la familia.

Nancy Forlini, coordinadora de cuidados domiciliarios de Swiss Medical, el médico clínico Pedro Di Spagna y el psicólogo Carlos Díaz no hicieron uso de la palabra.

La fecha de sentencia para estos seis acusados fue fijada para el 22 de diciembre de 2026.