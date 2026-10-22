Hijo de Bush y exdirigente republicano de Texas respaldan al candidato demócrata al Senado

Neil Bush, hijo del expresidente George H.W. Bush (1989-1993) y hermano del también expresidente George W. Bush (2001-2009), y Wayne Thorburn, exdirector ejecutivo del Partido Republicano de Texas, dijeron públicamente esta semana que Talarico, seminarista presbiteriano y exmaestro, es una figura con los valores adecuados para representar a Texas en el Senado.

Bush incluso aseguró que ya ha emitido su voto anticipado en favor de Talarico.

Ambos aludieron al “carácter” del demócrata, y Bush fue más allá: atacó directamente a Paxton y expresó su “preocupación” por su conducta y su trayectoria. Paxton, actual fiscal general del estado, acumula un largo historial de acusaciones de corrupción y fraude, que incluso lo llevaron en 2023 a enfrentar un juicio político impulsado por su propio partido en la legislatura estatal, donde resultó absuelto.

Bush criticó además la cercanía de Paxton con Trump, a quien acusó de haber causado un “daño enorme” al Partido Republicano.

“Me preocupa una cultura política en la que la lealtad a una persona prevalece sobre la lealtad a los principios y en la que quienes ostentan el poder empiezan a creer que ya no tienen que rendir cuentas”, señaló Bush, empresario del sector energético.

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En 2015, un gran jurado del condado de Collin acusó formalmente a Paxton de fraude bursátil, un caso que se cerró en 2024 con un acuerdo de intervención previa al juicio, sin que Paxton se declarara culpable. Además, el Departamento de Justicia lo investigó por denuncias de corrupción y abuso de poder. Las pesquisas no derivaron en cargos y se cerraron en las últimas semanas del Gobierno de Joe Biden (2021-2025).

La decisión de Trump de respaldar a Paxton frente al senador John Cornyn en las primarias republicanas recibió amplias críticas de legisladores y estrategas del partido.

La contienda por el escaño de Texas en el Senado, un cargo para el que el estado no elige a un demócrata desde 1988, se ha convertido en una de las más importantes de este ciclo electoral. En conjunto, en la carrera se han gastado más de 500 millones de dólares en anuncios, según datos de la firma AdImpact recogidos por medios estadounidenses.

Las encuestas, que durante semanas mostraron a Talarico por delante de Paxton por unos pocos puntos porcentuales, han ido estrechando el margen en los últimos días y ahora sitúan al demócrata 1,5 puntos por encima del fiscal general, según el agregador RealClearPolitics.