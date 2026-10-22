Inflación en Japón subió al 2,1 % en septiembre, por encima del objetivo del Banco Central

La subida del indicador, que excluye los precios de los alimentos frescos por su alta volatilidad, muestra una aceleración de la inflación tras el 1,7 % registrado en agosto, y llega una semana antes de la reunión de política monetaria del banco central japonés, que en su encuentro de septiembre subió los tipos de interés al 1,25 %, su nivel más alto en casi 31 años.

Según los datos publicados por la oficina de estadística del Ministerio del Interior y Comunicaciones, la factura de la cesta de la compra subió un 2,9 % interanual, excluyendo a los alimentos frescos, frente al 2,7 % de agosto.

Por otra parte, los precios de los cereales intensificaron su caída con un 5 % interanual en septiembre, frente al 3,4 % de agosto.

Los precios de la energía se mantuvieron también en terreno negativo con una bajada del 0,6 % interanual en septiembre, tras la caída del 0,7 % el mes anterior, y la electricidad mantuvo su descenso por segundo mes en el 2,4 % interanual.

El gas se encareció un 2,4 % anual, frente al 2 % registrado en agosto.

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Con la subida del 2,1 % interanual en septiembre, el IPC de Japón creció por encima del objetivo del BoJ por primera vez desde diciembre del año pasado, a pesar del programa de subvenciones del Gobierno japonés para hacer frente al encarecimiento de la energía por la guerra en Oriente Medio.

En lo que respecta a la inflación subyacente, que excluye los alimentos frescos y la energía, se aceleró hasta el 2,4 % en septiembre.