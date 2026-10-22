Kiev lamenta la "adulación" y el "servilismo" de Witkoff al llamar “humanitario” a Putin

Kiev lamenta la "adulación" y el "servilismo" de Witkoff al llamar “humanitario” a Putin

Kiev, 22 oct (EFE).- El ministro de Exteriores de Ucrania, Andrí Sibiga, reprochó este jueves al mediador de la Casa Blanca en la guerra ruso-ucraniana, Steve Witkoff, que en la víspera destacara ante el presidente ruso, Vladímir Putin, al agradecerle la liberación de un ciudadano estadounidense que había sido capturado por el Ejército ruso en Ucrania el carácter “humanitario” del líder del Kremlin.