La diputada australiana Helen Haines sigue en estado crítico tras ser atropellada

Haines, de 65 años, sufrió heridas de extrema gravedad que obligaron a los cirujanos a amputarle ambas piernas, según confirmó el miércoles su marido, Phil Haines, quien señaló que la parlamentaria se encontraba estable y que la recuperación sería larga.

La diputada permanece ingresada en el hospital Alfred de Melbourne, donde continúa recibiendo atención médica, y los responsables sanitarios han advertido hoy de la gravedad de su estado.

El atropello ha causado una profunda conmoción en Wangaratta, de unos 20.000 habitantes, donde vecinos y simpatizantes han depositado flores y mensajes frente a la oficina electoral de Haines.

La familia ha pedido que las donaciones se destinen a Save the Children Australia en lugar de enviar flores, una iniciativa que recaudó más de 400.000 dólares australianos (250.000 euros) en 24 horas, según la cadena pública ABC, en una muestra de apoyo a la parlamentaria.

El presunto autor, de 43 años, compareció el miércoles ante un tribunal de Wangaratta, no solicitó la libertad bajo fianza y deberá regresar a la corte el próximo 4 de febrero.

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La Policía de Victoria considera que pudo tratarse de un ataque deliberado y no descarta presentar más cargos, incluido el de intento de asesinato, aunque todavía no ha determinado las causas, mientras la familia del acusado aseguró que este mantenía una amistad con Haines desde hacía más de veinte años y calificó lo ocurrido de "devastador e incomprensible".