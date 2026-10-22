La empresa Aluar convierte su parque eólico en el mayor de Argentina

El parque, ubicado a unos 20 kilómetros de la ciudad de Puerto Madryn, en la sureña provincia argentina de Chubut, ha demandado inversiones por 740 millones de dólares durante las diversas etapas de construcción y sucesivas ampliaciones.

Según informó el Gobierno de Chubut en un comunicado, con una potencia instalada de 582 megavatios, el parque tiene ahora capacidad para generar energía equivalente al consumo de 600.000 hogares.

La infraestructura cuenta con 119 aerogeneradores distribuidos en una superficie aproximada de 200 kilómetros cuadrados, una extensión similar a la de la ciudad de Buenos Aires.

El complejo representa cerca del 12 % de la capacidad instalada de generación de energía eólica de Argentina.

Aluar, que es la única productora de aluminio primario de Argentina, destina la electricidad generada en este parque a su planta industrial de Puerto Madryn, que demanda aproximadamente 780 megavatios de potencia de manera continua.

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La compañía, cuyas acciones cotizan en la bolsa de Buenos Aires, dijo en un comunicado remitido este jueves a los mercados que "la entrada en operación de esta ampliación permite una reducción adicional del consumo de gas natural en la planta de producción de aluminio".

"En conjunto, la generación eólica de Aluar evita la emisión de aproximadamente un millón de toneladas de dióxido de carbono por año asociadas al abastecimiento energético,

contribuyendo a la reducción de la huella de carbono del aluminio producido por la compañía", destacó la empresa.