La pedrería y los cortes clásicos destacan en la alfombra azul de los Billboard latinos

Rosalía fue la última en llegar, pero la primera en la lista de los mejores vestidos. Con un vestido negro que dejaba al descubierto su abdomen tonificado, el cabello recogido en un moño informal que dejaba ver unos impactantes aretes brillantes y un maquillaje minimalista, la artista española destacó por su estilo y se preparaba para recibir su premio en el Salón de la Fama.

Un traje similar, pero de color rojo vivo, fue escogido por la estrella mexicana-estadounidense Becky G, mientras que la cantautora argentina Lali se decantó por un diseño argentino, de falda corta.

Las españolas Ana Mena y Lola Índigo también llegaron con vestidos negros, con encaje y un tejido mullido y suave, respectivamente. Por su parte, Pablo Alborán llevó un esmoquin formal, con camisa blanca y corbatín negro.

Con el estilo 'western' que las caracteriza, reforzado con pedrería y correas, las hermanas del dúo Ha-Ash participaron en la alfombra listas para interpretar su nuevo tema 'Antes de que te cases'. "Estamos listas para abrazarlo y celebrarlo", dijeron al hablar del artista mexicano galardonado con el Premio a la Trayectoria, Cristian Castro.

Antes que ellos, decenas de artistas desfilaron en la antesala del teatro James L. Knight Center, en la ciudad de Miami, comenzando por los conductores de la gala, Carmen Villalobos y Javier Poza.

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La artista colombiana fue la única que escogió el marrón para su atuendo en la alfombra, con un vestido de gala drapeado, de escote profundo y falda semitransparente hasta el suelo. Su compañero llegó con un traje de pantalón negro y una chaqueta gris de solapas exageradas y modernas.

Cristian Castro desfiló con un llamativo esmoquin blanco, mientras el colombiano Ryan Castro llevó un traje en tono marfil y un elegante bastón, que se convirtió en uno de los accesorios más comentados de la noche.

Los integrantes de Fuerza Régida, los grandes favoritos de la noche, llevaban diferentes modelos de trajes negros con pedrería en las chaquetas.

"Estamos listos para seguir trabajando para llegar más lejos y unirnos a todos. Latinos y el resto del país y del mundo", afirmaron.

En una línea similar, pero con un conjunto de tejido de tweed -una tela de lana con textura-, el artista colombiano Kapo destacó por combinar con acierto la elegancia clásica con el toque moderno que suele caracterizar a los músicos.

Alejandro Gabriel Bermúdez, Kenneth Lavíll, Kauê Penna, Alejandro Aramburu y Drew Venegas, integrantes de Santos Bravos, reafirmaron su lugar como referentes de la moda de la generación Z con una apuesta por estilos contrastantes en blanco, negro y gris, que combinaron distintos cortes de pantalones, chaquetas, camisas y accesorios.

Uno de los atuendos más interesantes fue el de Mar Solís, la hija de Marco Antonio Solís 'El Buki', quien escogió deconstruir el concepto de la alfombra, con una combinación de negro y rojo, en el que se veía el sostén parcialmente por fuera y el cabello recogido con rollos.

Por su parte, Erick Brian Colón, exintegrante de CNCO, debutó en la alfombra como solista, antes de presentar uno de sus nuevos temas en el escenario.

La llegada de los invitados abre la jornada de los premios de una edición con representantes del regional mexicano, el pop, la música urbana y los ritmos tropicales.

Las actuaciones incluyen a Fuerza Regida, Tito Double P, Cristian Castro, Ivy Queen, Ozuna, Manuel Turizo, Ha*Ash, Elvis Crespo, Víctor Manuelle, Wisin y Xavi, entre otros artistas.

La ceremonia contempla además reconocimientos especiales para Rubén Blades, Cristian Castro, Rosalía y Fuerza Regida.