Manifestantes por la vivienda en Lisboa retiran tiendas de campaña tras aviso de Policía

Este aviso se produjo tras una operación policial en la que habían retirado a los manifestantes en la madrugada del martes de la turística plaza de D.Pedro IV (popularmente conocida como Rossio), que concluyó con 55 detenidos.

Los integrantes del movimiento por una vivienda asequible volvieron a la plaza al comienzo de la noche de este miércoles cuando decidieron instalar cerca de un centenar de tiendas de campaña, pero entrada la madrugada decidieron retirarlas y dormir al raso.

Según la prensa portuguesa, a primera hora de la mañana de hoy decidieron instalar cerca de una decena de tiendas.

Fue ahí cuando unos agentes de Policía se acercaron a los manifestantes, alertándoles de que tenían que retirar las estructuras del lugar.

"Hay dos formas de hacerlo: O quitáis las tiendas o nosotros aprehendemos las tiendas. No tengo ningún gusto especial en aprehender las tiendas", explicó un agente policial a los manifestantes rodeado por un corrillo de periodistas.

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"No os he dicho que salgáis de aquí", matizó el policía.

La acampada de Rossio pretende mantener la movilización iniciada por los jóvenes y extenderla a otras ciudades del país, después de recibir muestras de apoyo desde Oporto y otros puntos de Portugal.

Los manifestantes piden, entre otras cosas, que se impongan topes a las rentas, la expropiación de inmuebles vacíos para destinarlos a vivienda asequible y un aumento de la construcción de vivienda pública.