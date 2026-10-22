Rosalía agradece a Latinoamérica y ensalza la música en español en los Billboard Latinos

"Gracias por el lugar que me has dado, por todos estos años de inspiración y aprendizaje. Espero seguir encontrando maneras de devolver todo el amor y la generosidad que me has brindado", manifestó Rosalía al agradecer a la región por el éxito que ha tenido.

"No sé si 'LUX' es un disco pop, espero que sí, pero lo que sé es que soy de Barcelona y hago música en español", dijo la cantante durante la ceremonia celebrada en el James L. Knight Center.

El álbum, que contiene canciones en trece idiomas, le valió uno de sus tres reconocimientos de la noche. También ganó como artista Latin Pop del año, solista, y recibió el Premio Billboard Salón de la Fama.

Rosalía expresó también su agradecimiento al cantautor dominicano Juan Luis Guerra, encargado de entregarle el Premio Billboard Salón de la Fama.

"Juan Luis, quiero agradecerte de todo corazón el enorme e increíble honor de recibir este premio de tus manos esta noche", expresó la cantante, quien destacó la influencia del músico en su vida y en su formación artística.

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"Tú, un maestro entre maestros, me has hecho llorar, bailar y sentirme viva con tus canciones. Estoy en shock y creo que nunca olvidaré este momento ni haber recibido este premio de ti", afirmó.

El reconocimiento celebró su innovación musical, su visión artística y su influencia internacional, que ha trascendido géneros, idiomas y fronteras.

Rosalía dedicó parte de su discurso a los artistas que la precedieron y reconoció que su trabajo se apoya en los caminos abiertos por otras figuras de la música.

"No podría hacer lo que hago si no fuera por los artistas que me precedieron y abrieron el camino", sostuvo.

Además de Guerra, mencionó a Celia Cruz, Rocío Dúrcal, Vicente Fernández y Daddy Yankee, quienes también han recibido el Premio Billboard Salón de la Fama.

"Los admiro muchísimo y para mí es increíble estar recibiendo este premio hoy", aseguró.

La intérprete fue la única mujer entre los cuatro destinatarios de los reconocimientos especiales de esta edición, que también distinguieron a Rubén Blades, Cristian Castro y Fuerza Regida.