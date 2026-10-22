Seúl estima que Pionyang ha colocado casi un millón de minas en la frontera desde 2024

El Ejército surcoreano detectó el aumento de las actividades de soldados norcoreanos desde 2024 para instalar alambradas, colocar minas y construir barreras antitanque a lo largo de la Línea de Demarcación Militar (LDM), la frontera de facto entre los dos países, según informaron los legisladores a la agencia local de noticias Yonhap.

La fortificación fronteriza se produjo después de que el líder norcoreano, Kim Jong-un, declarara a finales de 2023 que las relaciones intercoreanas debían entenderse como las de dos Estados hostiles.

El informe se produce en medio de las tensiones entre Seúl y Pionyang por la explosión de dos minas el pasado 21 de septiembre en la DMZ, que hirieron a tres soldados surcoreanos.

Seúl concluyó, tras una investigación, que los explosivos eran minas antipersonales norcoreanas y responsabilizó a Pionyang del incidente, mientras que el Norte rechazó las acusaciones y denunció que las autoridades surcoreanas habían falseado los hechos.

En medio de la disputa bilateral, un alto cargo militar de Pionyang amenazó el miércoles con contraatacar "de inmediato" si las acciones surcoreanas ponen en peligro a sus soldados en la frontera, mientras que Seúl ha prometido responder con contundencia a nuevas provocaciones norcoreanas.

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Por su parte, Kim Yo-jong, la influyente hermana del líder norcoreano, Kim Jong-un, dijo en la víspera que los nuevos altavoces de propaganda contra Corea del Sur que Pionyang pretende instalar en la frontera estarán listos en cuestión de días.

Según la Campaña Internacional para la Prohibición de las Minas Antipersona, más de dos millones de minas terrestres se encuentran repartidas entre la Zona Desmilitarizada (DMZ) y otras áreas de acceso restringido a civiles, en una península donde ambas Coreas siguen técnicamente en guerra.