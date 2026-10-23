Almodóvar, Del Toro, Bardem y artistas de todo el mudo piden el voto para Lula

"Hola, amigos de mi amado Brasil, voten para buscar la libertad y el progreso y aprendan de todo lo que está sucediendo en la parte superior del hemisferio", dice el mexicano Del Toro, quien vive en EE.UU., en un vídeo publicado en redes sociales.

En la grabación, el español Almodóvar afirma que la victoria del líder progresista frente al ultraderechista Flávio Bolsonaro es "esencial para Brasil y para el medioambiente", mientras que el estadounidense Ruffalo llama a "combatir a los fascistas".

Otros actores galardonados como el español Bardem, la francesa Juliette Binoche y la británica Tilda Swinton colocan los dedos de la mano en forma de 'L', inicial de Lula y un popular gesto entre los seguidores del mandatario.

"Amor por Brasil; el mundo está pendiente de las elecciones del domingo", escribió el cineasta brasileño Kleber Mendonça Filho, al compartir el vídeo.

Dentro de Brasil, Lula ya ha recibido el apoyo de buena parte de las principales personalidades de la cultura, como los cantantes Caetano Veloso y Anitta, así como la actores Wagner Moura y Fernanda Torres.

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Bolsonaro, por otra parte, tiene el respaldo de algunos cantantes de música sertaneja, como Gusttavo Lima y Ana Castela, y de futbolistas como Neymar.

Lula, quien busca un cuarto mandato presidencial, recibió el 45 % de los votos en la primera vuelta de las elecciones celebrada hace tres semanas, por detrás del 47 % de Bolsonaro.

Las últimas encuestas electorales dibujan un escenario muy ajustado, con ambos candidatos en empate técnico.