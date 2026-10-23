Burnham aborda con Kast las Malvinas y la cooperación en defensa entre Reino Unido y Chile

Burnham "planteó el interés del Reino Unido en garantizar que los isleños de las Malvinas conserven la capacidad de ejercer su derecho a la autodeterminación", indicó un comunicado de Downing Street.

En materia de defensa, ambos dirigentes coincidieron en "la necesidad de que el Reino Unido y Chile trabajen juntos para modernizar sus capacidades de defensa", de acuerdo con la nota oficial.

Los líderes destacaron el fortalecimiento de los vínculos culturales, científicos y entre sus ciudadanos y acordaron estrechar las relaciones económicas, al reconocer que existen "oportunidades comerciales sin explotar" entre ambos países.

Burnham también abordó la cuestión de las Malvinas en una llamada con el presidente estadounidense, Donald Trump, a quien comunicó la importancia de respetar el derecho de los isleños a desarrollar sus recursos naturales, en referencia al proyecto petrolero Sea Lion y a las medidas legales impulsadas por Argentina, que reivindica la soberanía del archipiélago.