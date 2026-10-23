Charly García cumple 75 años y Argentina se llena de tributos al ícono del rock

Figura fundamental de la música latinoamericana, Charly García nació el 23 de octubre de 1951 como Carlos Alberto García Moreno, comenzó a estudiar piano a los cinco años y recibió formación clásica antes de descubrir a The Beatles, una influencia que lo llevó a formar sus primeras bandas.

Sus canciones atravesaron generaciones y reflejaron los cambios políticos y sociales de Argentina durante varias décadas.

En los años setenta del siglo XX, alcanzó la popularidad con Sui Generis, el dúo que integró junto a Nito Mestre; después lideró La Máquina de Hacer Pájaros (1976) y la emblemática banda Serú Girán (1978), junto a David Lebón, Pedro Aznar y Oscar Moro.

Durante la última dictadura argentina (1976-1983), composiciones como "Canción de Alicia en el país" reflejaron el clima de la época mediante metáforas que aludían a la desaparición y el asesinato de personas.

Desde 1982 desarrolló una carrera solista que renovó el sonido del rock argentino con los discos "Yendo de la cama al living", "Clics modernos" y "Piano Bar".

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Su último álbum de estudio y decimocuarto como solista, "La lógica del escorpión", salió en 2024.

El inquieto Charly García, que se llegó a arrojar desde un balcón de un hotel a la piscina en el año 2000, para luego componer las canciones 'Me tiré por vos' y 'Noveno B', atraviesa un delicado estado de salud, que afecta a su movilidad y precisa de una silla de ruedas de manera permanente.

En 2008, a causa de una crisis de salud, el músico y expolítico Palito Ortega lo alojó en su casa campestre de Luján, a unos 75 kilómetros de Buenos Aires, para acompañarlo durante ocho meses en su recuperación.

En 2015, el gran artista argentino sufrió una caída que le provocó una fractura de cadera y le llevó a una cirugía que le causó secuelas. Su estado se agravó en 2022 a causa de un accidente doméstico y luego fue sometido a una cirugía de riñón.

Aunque apenas aparece en publico, Charly García acudió al estadio Monumental de Buenos Aires para ver en vivo a AC&DC en marzo pasado y meses después, en agosto, fue al Movistar Arena a disfrutar de un concierto del panameño Rubén Blades, con quien se fotografió en el camerino, desde donde se lanzaron halagos mutuos.

El pasado 6 de octubre, se vio a la leyenda del rock en un placo del estadio del River Plate durante la despedida de Lionel Messi de la selección argentina.

Con motivo de su 75 cumpleaños, este viernes sale a la venta una reedición del disco '60x60', el registro de tres conciertos que ofreció en 2011, cuando cumplió 60, junto a su banda The Prostitution.

Además, se han organizado multitud de actividades para celebrar al carismático músico en distintas ciudades argentinas, pero muy especialmente en su natal Buenos Aires, donde se ha declarado la "Semana Charly" que incluye homenajes, espectáculos y una exposición fotográfica de retratos en el Museo de la Ciudad.

El reconocimiento a su trayectoria comenzó en 2025, cuando la Universidad de Buenos Aires (UBA) le concedió un doctorado honoris causa y el Instituto Cervantes incorporó los versos de dos de sus canciones a la Caja de las Letras, en Madrid.

Charly García ha hecho trascender la música y el rock argentino a nivel internacional.