Christopher Landau define a Milei como un "aliado firme" de EEUU tras reunión en Argentina

"La Argentina apuesta por la estabilidad y las reformas, y los Estados Unidos la acompañan con inversión en energía, minerales críticos e infraestructura a través del Corredor Andes-Atlántico. Con reglas claras y socios tecnológicos confiables, se construye un horizonte de prosperidad para ambos países", expresó la sede diplomática estadounidense en redes sociales.

Durante el encuentro en la Casa Rosada (sede de Gobierno de Argentina), Landau entregó a Milei un presente con el escudo del Gobierno de Estados Unidos en conmemoración por el 250 aniversario de la independencia de ese país.

La cuenta oficial de X de la Presidencia de Argentina compartió una foto de Milei y el subsecretario de Estado en la que el mandatario empuña la motosierra dorada que el mandatario argentino tiene en su despacho.

También participaron del encuentro el canciller argentino Pablo Quirno; el embajador argentino en Estados Unidos, Alec Oxenford; y por Estados Unidos estuvieron el embajador en Argentina, Peter Lamelas; el secretario adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental, Juan Pablo Segura; y la asesora principal de ese mismo organismo, Viviana Bovo.

En su cuenta de X, Segura compartió una foto de la reunión y afirmó: "Argentina tomó las riendas de su propio futuro, y el mundo está tomando nota. Estoy orgulloso de ver a nuestras naciones hombro con hombro en un momento tan único".

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Landau arribó a Buenos Aires el miércoles por la noche procedente de Paraguay, y dijo durante una rueda de prensa en la sede de la Cancillería local: "Creo que no hay otro país en todo el mundo con el cual estemos tan alineados como con el Gobierno de Argentina".

Añadió: "Estamos muy agradecidos con el Gobierno actual y esperemos que podamos seguir en este sendero de más inversión, más prosperidad y crear un circulo muy positivo".

Subrayó que "Argentina tiene la capacidad de ser una superpotencia económica no solo en Latinoamérica sino en todo el mundo".

En su primera jornada en Buenos Aires, Landau se reunió también con el ministro de Justicia argentino, Juan Bautista Mahiques, con quien firmó un Pacto para la Protección de la Infancia para combatir la trata de menores.

Asimismo mantuvo un encuentro ampliado del que participaron, entre otros, el asesor presidencial argentino Santiago Caputo y el ministro de Economía, Luis Caputo, quien destacó que avanzaron "en una agenda para potenciar la atracción de inversiones, aumentar el comercio bilateral y afianzar la cooperación económica entre ambos países".