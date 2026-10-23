Dos atacantes muertos y 5 heridos en ataque a israelíes en Cisjordania, según Ejército

Según una fuente militar israelí consultada por EFE, los atacantes llegaron al lugar armados con un fusil M16 y una pistola, con los que empezaron a abrir fuego contra varios israelíes en el lugar.

La misma fuente indicó que varios soldados de la unidad del Comando del Frente Interno (unidad militar dedicada a proteger a la población civil en Israel) se enfrentaron a los atacantes y abatieron a dos de ellos.

Pese a que las operaciones de búsqueda continúan en la zona, según informó el Ejército israelí, por el momento no se ha confirmado si hubo más implicados en el ataque ni se han dado datos sobre los israelíes atacados.

"Llegamos a un escenario complejo mientras aún se producían disparos. Entramos en la zona a bordo de una ambulancia blindada del MDA (Magen David Adom, La Estrella de David Roja) e inmediatamente comenzamos a colaborar en la evacuación de los heridos", informó este servicio de emergencias israelí en un comunicado.

En total, los equipos de MDA, junto con personal médico militar, informaron de que atendieron a cinco heridos: dos en estado crítico, uno con heridas de gravedad moderada y otros dos con lesiones leves. Todos fueron trasladados a los hospitales de Shaare Zedek y Hadasah Ein Kerem, en Jerusalén.

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Tras el tiroteo, las fuerzas israelíes desplegaron numerosos efectivos, establecieron controles y acordonaron varios puntos del área, según los portavoces militares. La Policía israelí anunció a su vez el cierre del tráfico en la zona.

Poco después de conocerse la noticia, sucedida en la recta final de la campaña para las elecciones nacionales programadas el próximo martes, el partido Likud, liderado por el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, afirmó que el mandatario ordenó cancelar todos los actos políticos de esta formación previstos para esta mañana.

Se trata del segundo ataque de estas características ocurrido en poco más de un mes. El pasado 20 de septiembre, un atacante palestino disparó contra un grupo de israelíes cerca del asentamiento de Nova Tzuf, en el centro de Cisjordania ocupada, acabando con la vida de un hombre.