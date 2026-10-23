EEUU reducirá aranceles a Canadá para ayudar a la candidata republicana de Maine al Senado

Las exenciones afectan especialmente a los arándanos, patatas, manzanas y algas de Maine e incluyen cajas de cartón, embalajes de plástico, equipos de refrigeración y distintos tipos de maquinaria agrícola y de empaquetado.

Collins afirmó en un comunicado que consiguió las nuevas exenciones tras mantener conversaciones con el representante de Comercio de Estados Unidos, Jamieson Greer; el secretario de Comercio, Howard Lutnick; y otros altos cargos de la Administración de Donald Trump.

"Muchos de nuestros agricultores y productores dependen de equipos especializados, materiales de embalaje y otros productos de Canadá que no están disponibles a través de proveedores estadounidenses o que no pueden ser sustituidos sin incurrir en gastos significativos", señaló la senadora.

Collins añadió que ha solicitado repetidamente a Greer y Lutnick alivio arancelario para esos productos y aseguró que continuará reclamando nuevas exenciones a la Administración.

El anuncio se produce a menos de dos semanas de las elecciones legislativas, en las que Collins aspira a un sexto mandato frente al demócrata Troy Jackson.

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Las exenciones arancelarias pueden reforzar uno de los principales argumentos electorales de la senadora: su capacidad para conseguir beneficios concretos para Maine, en una contienda muy ajustada que podría resultar decisiva para el control del Senado estadounidense.

Según un sondeo realizado entre el 16 y el 20 de octubre, Collins y Jackson están empatados con el 49 % de los apoyos. Los republicanos controlan actualmente la Cámara Alta con 53 escaños frente a los 47 de los demócratas y sus aliados.