El fenómeno de El Niño avanza en Ecuador y alcanzará su máxima intensidad a finales de año

El informe señaló que el evento se encuentra "activo y en fortalecimiento", con un calentamiento "excepcionalmente intenso" del océano frente a las costas ecuatorianas.

En concreto, los expertos registraron anomalías de temperaturas de hasta 5,2 grados centígrados por encima de lo habitual en el mar próximo a las costas de Ecuador y Perú.

Por ejemplo, entre las islas Galápagos y Ecuador continental se detectaron temperaturas de entre 23 y 24 grados a unos 100 metros de profundidad, lo que favorece la persistencia del calentamiento y limita el aporte de aguas frías y nutrientes.

Estas condiciones repercuten en las precipitaciones, especialmente en la costa, donde se han registrado lluvias extraordinarias.

En cambio, en las regiones de la sierra andina y de la amazonía se registraron déficits de lluvias.

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El informe también mencionó que el calentamiento del océano afecta a la actividad pesquera, con una menor posibilidad de especies como la macarela y la merluza, debido a la reducción de nutrientes, mientras que se han incrementado las capturas de pinchagua.

Por ello, recomiendan reforzar las medidas de preparación ante posibles crecidas e inundaciones, especialmente en el litoral ecuatoriano.