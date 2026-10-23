Encarcelado como organizador de una acción armada un hombre entregado por España a Francia

Fuentes judiciales confirmaron a EFE que el hombre, de 29 años, ingresó en prisión el pasado día 9 tras ser inculpado por formar parte de una asociación de malhechores y por ser cómplice en un robo en banda organizada y con detención y transporte de armas, delitos todos ellos sin calificación terrorista.

Las fuentes no dieron más precisiones sobre dónde fue capturado en España ni qué hacía allí -sólo que su entrega se produjo en virtud de una orden de arresto de un magistrado antiterrorista- y señalaron que los jueces instructores dirigen la investigación para determinar de forma precisa el papel de los protagonistas.

En este caso ya habían sido encarcelados, tras ser acusados el 25 de julio, otros seis hombres detenidos por un proyecto de ataque en Sarcelles sobre cuyo objetivo hay dudas, aunque en un principio las informaciones apuntaban a una sinagoga.

Todo comenzó con una información que llegó a la Dirección General de la Seguridad Interior (DGSI, uno de los servicios secretos franceses) sobre un posible ataque a una sinagoga de esa ciudad de unos 60.000 habitantes, al norte de París, en la que hay una importante comunidad judía.

El 11 de julio se encontró allí un coche en el que había fusiles de asalto de tipo kalashnikov, una pistola Beretta y cargadores.