Identifican a nueve desaparecidos argentinos 50 años después del inicio de la dictadura

El sitio en donde se realizó la recuperación de restos óseos es conocido como Loma del Torito, dentro de la Guarnición Militar de La Calera.

Se trata de un área cercana a La Perla, que fue considerado el mayor centro clandestino de detención fuera de Buenos Aires, por donde se estima que pasaron entre 2.200 y 2.500 personas secuestradas durante la dictadura (1976-1983), la mayoría aún desaparecidas.

Los identificados son Alejandro Ernesto Jesús Jerez Bodereau, Néstor Albino Acosta Ludueña, Pascual Delfín Ludueña, Claudio Norberto Nardini, Cecilia Alicia Pessina de Ávila, Mónica Protti de Guillen, Mercedes del Valle Ramirez, María Luisa Salto y Juan Carlos Soulier.

El anuncio se hizo en los Tribunales Federales de Córdoba con la presencia de los familiares, quienes llevaron carteles con las fotografías de las víctimas.

“Ya no tengo que demostrar que desapareció”, dijo la hermana de Cecilia Alicia Pessina de Ávila, secuestrada 13 de agosto de 1976, y agregó: “Eso cicatriza, pero no significa olvido, sino compromiso para seguir trasladando esta historia a las nuevas generaciones, para que entiendan qué pasó a esa gloriosa juventud que soñaba”.

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La sobrina de Pascual Delfín Ludueña, secuestrado el 24 de marzo de 1976 (el mismo día del golpe militar), deseó que la huella que su tío dejó en su familia “se extienda a toda la sociedad, a todos aquellos que todavía entienden la magnitud de lo que sucedió”.

El hijo de Juan Carlos Soulier, por su parte, resaltó que las identificaciones son un “un logro colectivo” y afirmó que “la tarea es memoria, verdad y justicia, seguir hasta que los encontremos a todos”.

“Hoy, después de 50 años de lucha, podemos decir que Néstor dejó de estar ausente, dejó de tener la condición de desaparecido”, sumó al testimonios el hermano de Néstor Albino Acosta Ludueña, un trabajador ferroviario secuestrado el 16 de junio de 1976.

Ya son 38 las personas que han sido identificadas producto de la exploración sistemática de un área de aproximadamente tres hectáreas y el posterior análisis efectuado en el Laboratorio de Genética Forense del EAAF.

Los trabajos fueron ordenados por el Juzgado Federal N°3, a cargo del juez Hugo Vaca Narvaja, y se realizaron con la colaboración la Universidad Nacional de Córdoba y el Departamento de Geología de la Universidad Nacional de Río Cuarto.