'La virgen de la Tosquera' lidera la edición 22 del Argentine Film Festival en Los Ángeles

El Argentine Film Festival, que se desarrolla en el Miracle Theater del 23 al 25 de octubre, busca abrir en su edición número 22 un espacio a las películas argentinas "y en español" al público de Los Ángeles, que "ha pedido con insistencia" la muestra, dijo a EFE Héctor María Monacci, cónsul de Argentina en Los Ángeles.

Para Laura Casabé, directora de ‘La virgen de la Tosquera’, el festival representa "una oportunidad única" para que su film vaya tocando puertas en Hollywood y entre el público estadounidense.

"Esta película fue hecha con mucha pasión y esperamos que los espectadores se conecten emocionalmente, porque aunque sucede en 2001, mucho de ese pasado está resonando en el presente", dice a EFE la directora.

La cinta sigue la historia de Natalia, una adolescente de 19 años que pasa un verano junto a sus dos amigas y su amor platónico Diego, en medio de la crisis económica y social de comienzos de siglo en Argentina y el abandono de su madre, que emigró a España.

Las cosas comienzan a ponerse turbias cuando Silvia, una chica atractiva e independiente, llega a la ciudad y se suma a sus planes, desencadenando una historia de ‘horror social’, como la clasifica Casabé.

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"Creo que hoy es un momento en el mundo de mucha convulsión y de que el sistema le está fallando a los chicos", dice Casabé.

Natalia hace hechizos para enamorar a Diego, emulando los rituales de su abuela, lo que desata un poder oscuro que se fusiona con el contexto social tan duro que la envuelve.

Para la bailarina y actriz Dolores Oliverio, que se estrenó en el cine al dar vida a Natalia, su personaje abarca de "forma universal" la etapa en la que las jóvenes son “muy chicos para unas cosas pero a la vez tienes que ser adulto para muchas otras”.

La proyección de la película, basada en dos cuentos de la escritora y periodista bonaerense Mariana Enríquez, es el eje central del festival, que se reanudó el año pasado, después de una pausa de cinco años por la pandemia.

Otros largometrajes recientes, como ‘Canelones’ y ‘Lo dejamos acá’ hacen parte del festival, que este año cuenta con un miniciclo de cortometrajes, junto con una feria de los mejores exponentes de vinos y carnes de Argentina.

"Es una gran fiesta de talento y de lo mejor de nuestro país para el mundo", afirmó Monacci.