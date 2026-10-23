Los tripulantes del yate atacado en mar Rojo "están a salvo", dice embajada india en Yemen

"Los informes sugieren que los 14 nacionales indios están a salvo y ubicados alrededor de Al Hodeidah en Yemen. Continuaremos trabajando para garantizar su bienestar", dijo la misión diplomática en un escueto mensaje en su cuenta de X.

Anteriormente, dijo que estaba investigando el incidente ocurrido el jueves frente las costas del Yemen y que las autoridades indias contactaron "a diferentes partes para esclarecer las circunstancias y hechos".

Ayer jueves, el portavoz militar de los hutíes, Yahya Sarea, denunció que los aviones de combate de Arabia Saudí, que capitanea una coalición militar en favor del Gobierno internacionalmente reconocido del Yemen desde 2015, atacó un yate indio cerca de la isla de Zuqar con 14 marineros a bordo, aunque no especificó si hubo víctimas.

La coalición militar liderada por Riad que interviene en el conflicto yemení en apoyo al Gobierno internacionalmente reconocido no ha reaccionado a las afirmaciones del portavoz hutí.

Sin embargo, días antes había advertido a los propietarios de las pequeñas embarcaciones civiles tradicionales en la zona de "no colaborar con la milicia terrorista hutí en operaciones de contrabando de armas, misiles y equipo militar a través del mar hacia las costas yemeníes, a fin de preservar sus vidas, su seguridad y sus propiedades".

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El portavoz de la coalición, el saudí Turki al Maliki, anunció el pasado martes haber interceptado y destruido varias embarcaciones civiles en el mar Rojo que, afirmó, transportaban armas y munición de contrabando para los hutíes.

Ese mismo día, la agencia de noticias yemení Saba, controlada por los insurgentes, denunció la muerte de al menos ocho pescadores en bombardeos que atribuyó a Riad contra dos embarcaciones de pesca frente a la costa de Al Kadaha, en el suroeste del Yemen.

Los bombardeos saudíes en el Yemen, respondidos con ataques hutíes con misiles y drones contra instalaciones civiles y energéticas de Arabia Saudí, se han intensificado en las últimas semanas en apoyo a la ofensiva de las fuerzas leales al Gobierno yemení para recuperar las áreas controladas por los insurgentes.