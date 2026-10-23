Macron aplaza un viaje que preparaba a Nigeria y Senegal ante complejo contexto en Francia

Fuentes del entorno de Macron insistieron a EFE en que ese retraso "no cuestiona de ninguna manera la voluntad de Francia de seguir desarrollando alianzas con los países africanos".

El viaje, que no se había anunciado oficialmente, respondía a unos objetivos de "una agenda diplomática y de cooperación", precisaron las fuentes, que se esforzaron en distinguirlos de los que motivaron el desplazamiento que hizo esta semana el jefe del Estado francés a varios países del golfo Pérsico.

Macron había sido criticado por mantener ese periplo por el golfo Pérsico en la situación que vive Francia, tras las escenas de violencia y caos que se vieron el pasado fin de semana en el marco de las protestas sociales.

Pero el entorno del presidente francés justificó que se hubiera mantenido, ya que el objetivo "estratégico" era "obtener resultados rápidos para garantizar" el aprovisionamiento en energía en un momento en que los carburantes siguen con precios muy elevados.

Además, hizo notar que se obtuvieron "resultados concretos" en ese terreno.

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Macron se trajo del golfo Pérsico acuerdos presentados por el Elíseo como garantías para Francia de suministro de importantes volúmenes de carburante por parte de Arabia Saudí, Baréin y Emiratos Árabes Unidos.