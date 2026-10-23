Asamblea de la SIP: Marc Lacey de The New York Times defiende el papel del periodismo independiente en Estados Unidos

Durante la 82ª Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), celebrada esta semana en Bogotá el director editorial de The New York Times alertó sobre las crecientes presiones contra los medios, defendió la necesidad de un periodismo capaz de resistir la hostilidad política y advirtió sobre los riesgos que la inteligencia artificial plantea para la sostenibilidad de las salas de redacción.

La conversación magistral “Estados Unidos rumbo a las elecciones: el poder, la prensa y la polarización” estuvo protagonizada por Marc Lacey, director editorial de The New York Times, y moderada por Martha Ramos, directora editorial de Organización Editorial Mexicana (OEM) y presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP.

La sesión tuvo lugar en uno de los momentos de mayor tensión entre la prensa y el poder político en Estados Unidos, un contexto que, según Lacey, está obligando a los medios a replantear sus rutinas, fortalecer sus equipos legales y prepararse para una confrontación permanente con quienes intentan desacreditar el trabajo periodístico.

“Lo que dice Trump hoy debe tomarse en serio porque suele convertirse en acción”, afirmó Lacey al describir cómo ha cambiado la cobertura presidencial de la presente administración, iniciada en enero de 2025, con respecto al primer mandato del mandatario estadounidense, entre 2017 y 2021.

Aunque la charla estuvo centrada en la realidad política estadounidense, muchos de los temas tratados reflejan la realidad del quehacer periodístico en el resto del continente. La SIP, cuya misión histórica es la defensa de la libertad de expresión y de prensa en las Américas, dedica buena parte de su encuentro anual a analizar fenómenos que hoy afectan a medios y periodistas de toda la región, como el descrédito sistemático de la prensa, la polarización política, la desinformación, la sostenibilidad económica de los medios y el impacto de la inteligencia artificial en la industria.

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Los cinco temas destacados por Lacey en la Asamblea de la SIP

La intervención de Lacey abordó elementos que contribuyen a la discusión sobre cómo los medios pueden sobrevivir y seguir cumpliendo su función democrática en entornos cada vez más hostiles. Estos son cinco que destacó:

1. Los ataques a la prensa ya no son un fenómeno aislado

Lacey sostuvo que el enfrentamiento entre la administración Trump y los medios es hoy más profundo que durante el primer mandato presidencial. Durante su primer periodo como gobernante, muchas de las declaraciones presidenciales no se traducían en acciones concretas, pero ahora ocurre lo contrario.

“Lo que dice hay que tomarlo en serio”, explicó, señalando que los comentarios publicados en sus redes sociales suelen convertirse rápidamente en decisiones gubernamentales, órdenes ejecutivas o restricciones contra periodistas y medios.

2. Las salas de redacción tuvieron que reinventarse

Uno de los cambios más significativos descritos por el editor fue la transformación del New York Times en una operación informativa global que opera las 24 horas del día. Con equipos en Nueva York, Londres y Seúl, el periódico mantiene una cobertura continua para responder en tiempo real a los acontecimientos políticos y sociales. Trabajan en una dinámica permanente de vigilancia e interpretación.

3. La Primera Enmienda sigue resistiendo, pero está siendo puesta a prueba

Lacey defendió la fortaleza histórica de las instituciones estadounidenses, aunque reconoció que actualmente enfrentan tensiones nuevas y mayores. A su juicio, el sistema de contrapesos entre poderes continúa funcionando, pero atraviesa una prueba extraordinaria.

Para los medios, esto se traduce en la necesidad de fortalecer su capacidad jurídica y prepararse para litigios cada vez más frecuentes relacionados con el acceso a la información y la libertad de prensa.

4. Los medios deben dejar de verse como competidores

Uno de los mensajes más relevantes para la audiencia de la SIP fue su llamado a la colaboración. Según Lacey, frente a amenazas comunes, los medios no pueden actuar de manera aislada.

Como ejemplo de la necesidad de solidaridad entre medios, Lacey recordó un episodio reciente en el que la administración Trump vetó a CNN, Politico y MSNBC, impidiéndoles el acceso a la Casa Blanca y retirándoles sus credenciales de cobertura. Los tres medios iniciaron acciones legales, pero el respaldo fue mucho más amplio: organizaciones de noticias con diferentes líneas editoriales se sumaron a la defensa del acceso de la prensa a las instituciones públicas.

5. La inteligencia artificial es una oportunidad, pero también un riesgo

Aunque la inteligencia artificial fue uno de los temas transversales de toda la Asamblea de la SIP, Lacey insistió en que la industria todavía no ha resuelto una pregunta fundamental: ¿Quién financiará el periodismo original si las plataformas tecnológicas continúan utilizando contenido periodístico para entrenar modelos de IA sin compensar a quienes producen esa información?

Para Lacey, la sostenibilidad del periodismo de investigación depende directamente de que existan modelos capaces de financiar reportajes, coberturas y verificaciones producidas por periodistas humanos.

El director editorial del New York Times, quien trabajó durante años en México, indicó que el periodismo sigue dependiendo de los mismos principios esenciales que han guiado históricamente a la profesión: verificar, contextualizar y buscar la verdad.

Fuente: Sociedad Interamericana de Prensa (SIP)