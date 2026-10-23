ONG B'Tselem acusa a Israel de impulsar la "limpieza étnica" en Hebrón tras el ataque

La organización denunció que Netanyahu y el ministro de Defensa, Israel Katz, anunciaron planes para evacuar a residentes palestinos de un barrio de Hebrón (sur de Cisjordania) y llevar a cabo demoliciones y registros casa por casa, siguiendo el modelo de las operaciones militares israelíes en los campos de refugiados del norte de Cisjordania.

"Los dirigentes israelíes están anunciando públicamente planes de castigo colectivo y actos que podrían constituir crímenes de guerra", afirmó B'Tselem en un comunicado, en el que instó a gobiernos e instituciones internacionales a proteger a la población civil palestina.

La ONG señaló además que la Administración Civil israelí ya ha comenzado a demoler estructuras palestinas en el barrio de Farsh al Hawa, en Hebrón, y denunció el anuncio del ministro ultraderechista de Finanzas, Bezalel Smotrich, sobre el establecimiento de cuatro nuevos asentamientos agrícolas israelíes en las colinas del sur de esta localidad.

B'Tselem advirtió de que las medidas anunciadas podrían extender a Hebrón los desplazamientos masivos y la destrucción que, según la organización, ya se han producido en el norte de Cisjordania, donde más de 33.000 palestinos fueron desplazados por operaciones militares israelíes.

La denuncia llega después del tiroteo perpetrado este viernes por dos atacantes palestinos en el cruce de Judea, cerca de Hebrón, en el que murieron dos soldados israelíes y otros tres resultaron heridos. Las fuerzas israelíes abatieron a los dos atacantes tras un enfrentamiento.

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Tras el ataque, Netanyahu anunció una operación militar de gran escala en Cisjordania ocupada, con evacuaciones de residentes, registros casa por casa y destrucción de infraestructuras que Israel considera vinculadas al terrorismo.

Katz confirmó que el barrio del que procedían los atacantes sería evacuado y que la operación seguiría "el modelo aplicado en el campo de refugiados de Yenín".

El Gobierno israelí también anunció el cierre de Hebrón y de la localidad vecina de Yalyilia, mientras prepara un cierre total e indefinido de Cisjordania ocupada.