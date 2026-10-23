Rubio dice que la guerra de Ucrania se reduce a la región del Donbás y pide concesiones

"La gente le llama la guerra de Ucrania, pero es sobre el Donbás. Es sobre una región del país. En esencia, es sobre el 11 % de una parte de ese país que Rusia quiere y no puede tomar militarmente y que Ucrania no está dispuesta a ceder", declaró en una entrevista con India Today difundida este viernes.
Rubio señaló que Ucrania tiene "buenas razones" para no querer ceder el Donbás, formado por las provincias de Donetsk y Lugansk, por cuestiones de soberanía y seguridad a largo plazo.
No obstante, subrayó que "ambas partes tendrán que hacer concesiones", dado que, a su juicio, la guerra no se resolverá militarmente y solo terminará por la vía diplomática.
El Donbás está en el centro del conflicto armado entre Rusia y Ucrania desde 2014. La invasión rusa a gran escala de 2022, que fracasó en su intento de tomar Kiev, extendió la guerra a otras regiones del país.
Steve Witkoff, enviado especial de la Casa Blanca, mantuvo esta semana una nueva ronda de contactos por separado con los presidentes de Ucrania y Rusia, Volodímir Zelenski y Vladímir Putin, para poner fin al conflicto, una de las principales promesas de campaña del mandatario de EE.UU., Donald Trump, que sigue sin cumplirse.
El miércoles, Zelenski se mostró dispuesto a "congelar" las actuales líneas del frente, lo que dejaría parte del territorio ucraniano bajo control de Moscú, mientras que Putin abrió este jueves la puerta a "llegar a un acuerdo" con Ucrania.
Esta nueva ronda de contactos se produce después de que Trump aliviara las sanciones a Rusia para permitir la exportación de diésel ruso y mientras prepara una posible cumbre con Putin y el presidente chino, Xi Jinping, para abordar la guerra en Ucrania sin la presencia de Zelenski.