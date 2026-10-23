Rubio dice que la guerra de Ucrania se reduce a la región del Donbás y pide concesiones

"La gente le llama la guerra de Ucrania, pero es sobre el Donbás. Es sobre una región del país. En esencia, es sobre el 11 % de una parte de ese país que Rusia quiere y no puede tomar militarmente y que Ucrania no está dispuesta a ceder", declaró en una entrevista con India Today difundida este viernes.

Rubio señaló que Ucrania tiene "buenas razones" para no querer ceder el Donbás, formado por las provincias de Donetsk y Lugansk, por cuestiones de soberanía y seguridad a largo plazo.

No obstante, subrayó que "ambas partes tendrán que hacer concesiones", dado que, a su juicio, la guerra no se resolverá militarmente y solo terminará por la vía diplomática.

El Donbás está en el centro del conflicto armado entre Rusia y Ucrania desde 2014. La invasión rusa a gran escala de 2022, que fracasó en su intento de tomar Kiev, extendió la guerra a otras regiones del país.

Steve Witkoff, enviado especial de la Casa Blanca, mantuvo esta semana una nueva ronda de contactos por separado con los presidentes de Ucrania y Rusia, Volodímir Zelenski y Vladímir Putin, para poner fin al conflicto, una de las principales promesas de campaña del mandatario de EE.UU., Donald Trump, que sigue sin cumplirse.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El miércoles, Zelenski se mostró dispuesto a "congelar" las actuales líneas del frente, lo que dejaría parte del territorio ucraniano bajo control de Moscú, mientras que Putin abrió este jueves la puerta a "llegar a un acuerdo" con Ucrania.

Esta nueva ronda de contactos se produce después de que Trump aliviara las sanciones a Rusia para permitir la exportación de diésel ruso y mientras prepara una posible cumbre con Putin y el presidente chino, Xi Jinping, para abordar la guerra en Ucrania sin la presencia de Zelenski.