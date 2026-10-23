Ucrania celebra la liberación de 270 prisioneros de guerra que estaban en cautiverio ruso

"La mayoría de los liberados son guerreros que defendieron Ucrania en Mariúpol. También regresan defensores de los sectores de Donetsk, Luhansk, Járkov, Zaporiyia, Jerson, Kiev, Mikoláyiv y Chernígov. Muchos fueron condenados ilegalmente en Rusia", anunció el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, en redes sociales.

Zelenski explicó que entre los liberados hay cinco personas a las que se creía muertas en el ataque contra el centro de detención ruso de Olenivka de julio de 2022, en el que perecieron decenas de prisioneros ucranianos y cuya autoría Kiev atribuye a Moscú.

"Recordamos a todos y cada uno y seguimos buscándolos a todos. Gracias a todos los que trabajan para hacer posibles estos intercambios", dijo el presidente ucraniano.

El presidente de la Oficina Presidencial, Kirilo Budánov, señaló por su parte que entre los liberados se encuentran 261 soldados, de los que 38 son oficiales, y que algunos de ellos permanecían cautivos desde que fueron capturados en 2018 y 2020, durante la guerra del Dombás.

Todos ellos recibirán atención médica y una rehabilitación que les permita volver a integrarse en la vida cotidiana, así como compensaciones económicas, aseguró.

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Por su parte, el defensor del pueblo ucraniano, Dmitró Lubinets, anunció que gracias al canal de comunicación humanitaria con la comisionada rusa de derechos humanos, Yana Lantrátova, se ha llegado a un acuerdo para intercambiar a siete civiles por cada bando.

Según Lubinets, entre los civiles que han podido regresar a Ucrania se encuentran una mujer de 90 años de movilidad reducida, una mujer de 50 años con graves problemas de salud, y una mujer con un niño pequeño que se habían quedado atrapados en Mariúpol cuando la ciudad fue tomada por los rusos.

El Ministerio de Defensa de Rusia y las autoridades ucranianas anunciaron este viernes un nuevo canje de prisioneros de guerra con 270 militares de cada bando, el mayor de los últimos meses.

El anterior intercambio tuvo lugar el pasado 19 de agosto, cuando Moscú y Kiev intercambiaron 103 uniformados de cada bando, que siguió al canje del 26 de junio, de 160 prisioneros de cada bando.

En paralelo, este jueves hubo un intercambio de cadáveres entre ambos bandos en la frontera entre Ucrania y Bielorrusia, en el que Rusia entregó los cuerpos de 252 militares ucranianos fallecidos en el combate y recibió de la parte de Kiev 25 cuerpos de las tropas rusas, según la agencia bielorrusa Belta.