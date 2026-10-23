Uruguay mantiene el desempleo en el 7,1 % en septiembre y la informalidad bajó en un año

Según el boletín mensual de la Encuesta Continua de Hogares, la tasa de empleo se ubicó en el 59,6 %, en línea con agosto y 0,3 puntos porcentuales por debajo de la estimación de septiembre del año pasado.

La tasa de actividad, que mide la proporción de personas de catorce años o más que trabajan o buscan empleo, fue del 64,1 %, igual que el mes previo y 0,2 puntos menor que un año atrás.

El dato más destacado en la comparación interanual fue la informalidad, medida como el porcentaje de ocupados que no aportan a la seguridad social, que bajó al 21 %, 1,3 puntos menos que en septiembre de 2025.

La brecha regional sigue siendo amplia: el 15,2 % en Montevideo frente al 24,8 % en el interior del país.

Por regiones, el desempleo registró la misma cifra en Montevideo y en el interior, con el 7,1 %, aunque la capital mostró mayores niveles de actividad (65,4 %) y de empleo (60,7 %).

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Las diferencias por sexo persisten. El desempleo afectó al 8,6 % de las mujeres frente al 5,8 % de los hombres, mientras que la tasa de empleo femenina fue del 53,1 %, contra el 66,6 % entre los varones.

Los jóvenes de 14 a 24 años siguen siendo el grupo más afectado, con una tasa de desempleo del 21,6 %, tres veces el promedio nacional.