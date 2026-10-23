Von der Leyen, "profundamente alarmada" con la nueva escalada rusa en el Mar Negro

La máxima responsable del Ejecutivo comunitario expresó sus condolencias a la familia del marinero fallecido y confió en que pronto se encuentre a los desaparecidos.

"Un buque civil con tripulación ucraniana y azerbaiyana a bordo ha sido alcanzado frente a la costa de Rumanía. Estos ataques imprudentes atacan vidas inocentes y desafían abiertamente el derecho internacional. Mis pensamientos están con la familia y los seres queridos del marinero asesinado. Y con las familias de los tres tripulantes que aún están desaparecidos", indicó en una red social.

Von der Leyen dio las gracias a los equipos de rescate "que trabajan incansablemente para encontrarlos".

Al menos un marinero ha muerto y otros tres están desaparecidos este viernes, al ser alcanzado y hundido un buque mercante, supuestamente por un dron, a 13 millas náuticas (24 kilómetros) de las costas de Rumanía, en el mar Negro, según las autoridades rumanas.

El ataque contra el buque Khoryv, con bandera de las islas Comoras y que navegaba con 13 tripulantes a bordo desde Turquía hacia Rumanía, se produjo fuera de las aguas territoriales rumanas, cerca del puerto de Constanza, señaló la cadena de noticias Digi24.

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El mar Negro, frente a las costas de Rumanía y la vecina Bulgaria, vive desde hace varias semanas una oleada de ataques con drones contra buques mercantes, que han causado al menos 30 muertos o desaparecidos y varios barcos hundidos.