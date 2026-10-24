Burnham dice ahora ser partidario de considerar el libre movimiento con la Unión Europea

En unas declaraciones al Sunday Times que aparecerán mañana pero de la que hoy se ofrecen extractos, Burnham dice ser partidario de un debate abierto sobre la cuestión, sin líneas rojas, dado que la propia naturaleza de los flujos migratorios ha cambiado mucho en los diez años transcurridos desde el traumático referéndum del Brexit.

"La libertad de movimientos trajo asociados retos significativos, y además era un tipo de inmigración que tal vez no era tan difícil (como ahora). La inmigración 'giratoria' donde la gente viene y se vuelve a marchar es distinta. El balance migratorio ha cambiado desde entonces, ¿no? Pues creo que tenemos que tener un debate honesto sobre estas cosas".

Precisamente la libertad de movimientos que trajo la entrada en la UE y la llegada masiva de emigrantes europeos fue uno de los temas que encendieron entonces el debate del Brexit.

Pero si antes de esa fecha el saldo migratorio era de 300.000 entradas anuales, esa cifra se disparó hasta las 900.000 en los años siguientes, siendo sus protagonistas principalmente asiáticos.

Burnham ya había dado señales de que desea un acercamiento a la Unión Europea durante su mandato, sin hacer muchas precisiones, y no descartó incluso la idea de un retorno a la unión, pero la cuestión es aún muy divisiva dentro del país e incluso de su propio Partido Laborista.

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Aunque no se conocen más detalles que esa invitación a debatir la libre circulación, ya comienzan a llover críticas a Burnham desde el campo antieuropeo: el líder 'ultra' Nigel Farage ha escrito en su cuenta de X que "esto es una traición total al Brexit", y prometió que "vamos a luchar contra esta deshonra".

Su partido, Reform UK, también posteó en X que la libertad de movimientos "significa que 450 millones de personas podrán moverse dentro del Reino Unido sin autoridad que se lo impida".