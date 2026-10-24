El papa aprueba el primer paso para beatificar a la argentina Margarita Bavosi, 'Luminosa'

León XIV firmó los decretos relativos al proceso de beatificación que le presentó el prefecto del Dicasterio para la Causa de los Santos, Marcello Semeraro, informó este sábado la Santa Sede.

Bavosi nació en Buenos Aires el 19 de septiembre de 1941, en el seno de una familia acomodada de inmigrantes italianos de la que fue la tercera hija, y quedó huérfana de madre a los diez años.

Tras licenciarse en Historia, descubrió su vocación como laica consagrada en la Obra de María, nombre canónico del Movimiento de los Focolares.

En mayo de 1966 asumió la responsabilidad de la comunidad en Paraná (Argentina) y, en 1970, la propia fundadora del movimiento, Chiara Lubich, le encomendó la corresponsabilidad de la Obra en España, labor que desempeñó durante catorce años, según explica la organización en su página web.

En junio de 1981 manifestó los primeros síntomas de una fibrosis pulmonar atípica, dolencia que causó su fallecimiento el 7 de marzo de 1985, a los 43 años, en la localidad italiana de Albano Laziale.

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El camino hacia la santidad contempla tres etapas: la primera es la declaración como "Venerable siervo de Dios", título que se da a una persona fallecida a la que se reconoce "haber vivido las virtudes de manera heroica"; la segunda es la beatificación y la tercera, la canonización.

Para que un venerable sea beatificado es necesario que se compruebe un milagro debido a su intercesión o la declaración del martirio.

Posteriormente, para alcanzar la canonización y ser proclamado santo, se precisa un segundo milagro ocurrido después de la beatificación o ser un caso de santidad popular declarada.