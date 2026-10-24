El presidente dominicano habla con Bukele de apoyo logístico a operación militar en Haití

"Conversé con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, sobre la colaboración logística y de inteligencia para las operaciones contra las bandas criminales en Haití", expresó Abinader en su cuenta de X.

El mandatario dominicano aseguró que con Bukele mantiene "un seguimiento permanente a lo que ocurre en el vecino país" y que su responsabilidad "es asegurar nuestra frontera y proteger a nuestra gente".

Abinader añadió en declaraciones a periodistas que su Gobierno también tiene "comunicación con el Grupo de Supresión de Pandillas (GSF, por su sigla en inglés)", al que están adscritos los cuatro militares salvadoreños cuyo vehículo fue atacado el pasado domingo en el área metropolitana de Puerto Príncipe por bandas armadas y cuyo rescate es el objetivo de la operación militar en Haití ordenada por Bukele a mediados de semana.

República Dominicana comparte la isla de La Española con Haití, país que vive una profunda crisis política y de seguridad, marcada por la violencia de las pandillas y las dificultades para restablecer la estabilidad institucional que incluso ha impedido la celebración de elecciones.

"Nosotros hemos reforzado la frontera, especialmente la frontera sur, que es donde están las situaciones de las bandas y la hemos reforzado tanto en personal como también en blindados y en equipos", dijo el mandatario.

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Según Abinader, en caso de que las bandas armadas haitianas, que controlan la mayor parte de Puerto Príncipe, intenten acercarse a la frontera con República Dominicana, algo "que hasta ahora no ha pasado (...) nosotros los trataremos como (lo que) son, como terroristas" y si se acercan, "la van a pasar muy pero muy mal".