Kim Jong-un regresa de ciudad fronteriza china tras reunirse con un alto dirigente

Kim se despidió del miembro del Comité Permanente del Politburó, el máximo órgano de poder del Partido Comunista de China (PCCh), regresando por el recientemente inaugurado puente sobre el río Yalu por el que había llegado el sábado, señaló KCNA.

La visita "quedará registrada en la historia como una ocasión trascendental que imprimió con claridad el carácter invariable e indomable de la amistad y la solidaridad" entre Pionyang y Pekín, añadió la propaganda norcoreana.

El mandatario del hermético país tomó parte en un acto de homenaje a los soldados chinos fallecidos en la guerra de Corea (1950-1953), en el que también estuvo presente el ministro chino de Exteriores, Wang Yi.

La visita sorpresa, en la víspera de las celebraciones del 76 aniversario de la entrada de China en la guerra intercoreana, llevó también a Kim a visitar una fábrica de autobuses de Dandong.

Según la agencia estatal china Xinhua, Wang planteó durante el encuentro aprovechar la apertura del puente, que conecta Dandong con la ciudad norcoreana de Sinuiju, para ampliar el comercio y los intercambios de personas entre ambos países, aunque no se informó de acuerdos concretos.

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El puente fue inaugurado el pasado 15 de octubre, tras casi doce años de retrasos desde que terminó su construcción en 2014, debido a la falta de carreteras de acceso e instalaciones aduaneras en el lado norcoreano.

La visita se produjo a menos de un mes para que coincidan en la ciudad china de Shenzhen los líderes de EE.UU., Donald Trump; Rusia, Vladímir Putin, y el anfitrión, Xi Jinping, con motivo de la cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

Tanto Trump como Putin se han mostrado en las últimas semanas abiertos a mantener en este escenario junto a Xi una reunión trilateral para abordar la guerra de Ucrania, aunque tampoco se descarta que el mandatario estadounidense aproveche su viaje a Asia para un potencial encuentro con Kim, con quien ya se reunió en Singapur en junio de 2018, durante su primer mandato.

No obstante, medios internacionales que citan varias fuentes con conocimiento de la situación publicaron esta semana que tanto Washington como Seúl ven poco probable un encuentro este año entre Kim y Trump, hasta ahora el único gobernante de EE.UU. que se ha reunido con un líder de Corea del Norte.

La última vez que Kim visitó China fue en septiembre de 2025, cuando se reunió en Pekín con Xi en el marco de la conmemoración del 80º aniversario del final de la II Guerra Mundial en el Pacífico.