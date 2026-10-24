Las elecciones en Serbia, marcadas por las denuncias de coacciones y restricción del voto

"Estamos muy lejos de tener unas elecciones libres y justas", es la conclusión que compartía recientemente con varios medios, entre ellos EFE, Vukosaba Crnjanski, directora de la ONG Centro para la Investigación, Transparencia y Responsabilidad (CRTA).

Esta ONG, premiada internacionalmente por promover la democracia y los derechos humanos en Serbia, publicó en octubre un análisis sobre las elecciones, adelantadas por el expresidente y ahora candidato a primer ministro, el populista nacionalista Aleksandar Vucic, tras dos años de protestas.

Según CRTA, el derecho al voto está siendo restringido "mediante vigilancia ilegal, intimidación y violencia".

Por un lado, la Policía ha intervenido los teléfonos de miembros de la Lista de Estudiantes, la candidatura creada por universitarios y a la que algunos sondeos dan opciones de acabar el domingo con los doce años de Vucic en el poder.

Además, los observadores de CRTA han documentado al menos 49 agresiones físicas a ciudadanos durante las tres primeras semanas de campaña y denuncian maniobras de intimidación del Gobierno y sus medios afines, que acusan a la oposición de preparar el caos para la jornada electoral.

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Otro de los problemas denunciados es que se han reducido injustificadamente los puntos de votación en el extranjero, pese a que se ha duplicado el número de solicitantes.

Además, la obligación de votar en el mismo huso horario de Belgrado, que obligará a muchos miembros de la diáspora serbia en Norteamérica o Australia a hacerlo de madrugada, limita de manera drástica su participación, según CRTA.

Esta ONG ha señalado la falta de transparencia en un censo electoral de 6,5 millones de personas en un país de apenas 6,5 millones de habitantes.

CRTA asume que hay al menos un millón de serbios que emigraron sin cambiar su empadronamiento, pero mantiene que la falta de colaboración de las autoridades ha impedido aclarar cuántos ciudadanos serbios tienen derecho al voto.

"Las autoridades no han explicado públicamente estas discrepancias reportadas ni han indicado si están siendo examinadas", señala la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) al hacerse eco de esa posible irregularidad.

La misión de observación electoral de la OSCE ha indicado en un informe preliminar que Serbia sigue sin atender cuestiones detectadas en elecciones anteriores, como, por ejemplo, la intimidación a los votantes, el uso indebido de recursos del Estado, la independencia de los medios o las restricciones al derecho al voto.

El sesgo de las principales televisiones en favor del partido SNS, de Vucic, con un 85 % del tiempo de pantalla frente al 15 % de la oposición, y las campañas de difamación son otras de las irregularidades que destaca el informe de CRTA.

Para Crnjanski, Serbia es una "autocracia electoral" donde se aplica una ingeniería electoral que acaba teniendo el efecto de que "solo pierda la oposición".

Con todo, la directora de CRTA, a la que Vucic ha acusado de ser parte de una revolución contra él, señala que el recuento de votos se hará bajo la supervisión de observadores locales e internacionales.

Además, aunque hasta ahora la oposición apenas solía disponer de interventores en un tercio de las mesas, se espera que la masiva movilización estudiantil cubra ahora la mayoría, lo que evitará, según Vukosaba, el "95 % de la manipulación en los colegios".

"El fraude no ocurre el día de las elecciones, sino los meses antes", sentencia al respecto Marko Kmezic, analista experto en los Balcanes y profesor en la Universidad de Graz (Austria).

Esa postura, al igual que la de que Vucic hará todo lo posible por permanecer en el poder, es compartida por muchos de los periodistas y analistas consultados por EFE.

Vucic aspira en estas elecciones a prolongar sus doce años como hombre fuerte de Serbia, primero como primer ministro hasta 2017 y luego como presidente hasta el mes pasado, cuando dimitió para postularse de nuevo para liderar el Gobierno.

Los universitarios llevan dos años liderando una protesta ciudadana que comenzó tras el derrumbe, en noviembre de 2024, de un voladizo en una estación de tren que acababa de ser renovada por empresas chinas, en el que murieron 16 personas.

De la exigencia inicial de explicaciones sobre cómo se había adjudicado y ejecutado la obra, la protesta se transformó en un movimiento de denuncia de la corrupción y la deriva autoritaria, con las manifestaciones más numerosas jamás vistas en Serbia.