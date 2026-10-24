Milei acusa a Lula de mentir durante debate electoral sobre consumo de carne en Argentina

"Lula ladrón y mentiroso. Su equipo de armado de campaña negativa (dedicado a crear mentiras sobre adversarios) le tendría que sugerir no usar los datos falsos que ellos inventan para ensuciar, ya que eso muestra que es un mentiroso y que además es el creador de la mentira", escribió Milei en una publicación en la red social X.

El mandatario argentino acompañó su mensaje con una publicación del economista Antonio Aracre, quien difundió cifras atribuidas a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) sobre el consumo de carne bovina por habitante.

Según esos datos, Argentina registra un consumo de 46,9 kilogramos de carne bovina por persona al año, frente a los 35,4 kilogramos de Brasil. Uruguay figura con 32,7 kilogramos, Paraguay con 27,8 y Chile con 24,3.

Sin embargo, Milei no hizo alusión a un dato de la FAO sobre una caída interanual del consumo de carne bovina en Argentina cercana al 9,4 % por la pérdida de poder adquisitivo y el aumento de precios.

El comentario del mandatario brasileño se enmarca en un episodio ocurrido en abril de 2026, cuando un productor argentino puso a la venta carne de burro a un precio accesible y registró una elevada demanda. La experiencia fue considerada por otros productores ante el elevado precio de la carne vacuna.

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En el debate televisado de este viernes, Lula advirtió sobre los recortes fiscales que pretende aplicar Flávio Bolsonaro, senador e hijo del expresidente Jair Bolsonaro, si gana los comicios y preguntó si necesitaría pedirle prestada "la motosierra a Milei", en alusión al símbolo de los ajustes promovidos por el presidente argentino.

Bolsonaro defendió al mandatario argentino y afirmó que recibió una economía con una inflación del 211 % y que tuvo que corregir los desequilibrios heredados de los gobiernos anteriores.

Milei ha respaldado activamente la candidatura de Bolsonaro y mantiene una prolongada confrontación con Lula, a quien ya había calificado de "ladrón" y acusado de promover una campaña sucia.

La disputa entre ambos presidentes se produce pese a la importancia estratégica de la relación bilateral, dado que Brasil es el principal socio comercial de Argentina y ambos países son las mayores economías del Mercosur.